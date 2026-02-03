Pianeta Milan
Bologna-Milan, formazioni ufficiali: Allegri in emergenza. Attacco inedito. Leao …

Bologna-Milan formazioni ufficiali 03-02-2026
Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna: le scelte definitive dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri!

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali della partita del dall'Ara

—  

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Sarà Gianluca Manganiello, classe 1981, della sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), a dirigere Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Finora Manganiello ha incontrato il Bologna per 12 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 7 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Sono, invece, 10 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 27 aprile 2025, per Venezia-Milan 0-2 di campionato.

