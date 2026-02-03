Sarà Gianluca Manganiello, classe 1981, della sezione A.I.A. di Pinerolo (TO), a dirigere Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Finora Manganiello ha incontrato il Bologna per 12 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 7 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Sono, invece, 10 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 27 aprile 2025, per Venezia-Milan 0-2 di campionato.