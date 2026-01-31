Pianeta Milan
Alle ore 14:30 si gioca Scanzorosciate-Milan Futuro, gara valida per la 22^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le formazioni ufficiali
Alessia Scataglini
Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Scanzorosciate e Milan Futuro. I ragazzi di Oddo dopo la brutta sconfitta casalinga arrivata contro la Casatese Merate per 2-3, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi scalando qualche posizione in classifica. Alla partita, valida per la 22esima giornata di Serie D,  i rossoneri arrivano con 34 punti  (5° posto a parimerito). Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Milan Futuro, Oddo sceglie Sia in attacco

SCANZOROSCIATE 

Colleoni - Dieng - Poli - Ruggeri - Grassia - Zambelli - Gueye - Binetti - Haoufadi - Belloli - Valois

A disposizione:  Calzaferri - Malanchini - Deldossi - Carminati - Brigonli - Mombrini - Marsetti - Scuderi - Oppizzi

All. Delpiano

MILAN FUTURO 

Torriani - Cappelletti - Borsani - Eletu - Zukic - Vladimirov - Ossola - Sala - Traore - Sardo - Sia

A dispozione. Longoni - Karaca - Pagliei - Minotti - Vechiu - Geroli - Branca - Magrassi - Asanji

All. Oddo

