Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco

FORMAZIONI UFFICIALI

Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco

Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco - immagine 1
Alle ore 13:00 si gioca Milan Primavera-Lazio, gara valida per la 24^ giornata della Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Milan Primavera e Lazio. I ragazzi di Giovanni Renna, dopo la brutta sconfitta arrivata contro il Verona per 4-1, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi. Alla partita, valida per la 24esima giornata di Primavera 1,  i rossoneri arrivano con 31 punti in classifica  (12° posto). Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Milan Primavera, Renna sceglie

—  

MILAN PRIMAVERA 

Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani

A disposizione:  Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu

LEGGI ANCHE: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli>>>

LAZIO 

Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango

A dispozione. Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi

Leggi anche
Bologna-Milan, formazioni ufficiali: Allegri in emergenza. Attacco inedito. Leao …
Serie D, Scanzorosciate-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: spazio a Sia in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA