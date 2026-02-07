Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Milan Primavera e Lazio. I ragazzi di Giovanni Renna, dopo la brutta sconfitta arrivata contro il Verona per 4-1, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi. Alla partita, valida per la 24esima giornata di Primavera 1, i rossoneri arrivano con 31 punti in classifica (12° posto). Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:
FORMAZIONI UFFICIALI
Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco
Alle ore 13:00 si gioca Milan Primavera-Lazio, gara valida per la 24^ giornata della Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali
Milan Primavera, Renna sceglie—
MILAN PRIMAVERA
Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani
A disposizione: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu
LAZIO
Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango
A dispozione. Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi
