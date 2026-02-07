Calciomercato Milan, retroscena su Gatti. E in estate occhio a Gila

Il Milan continuerà la ricerca di un difensore in estate. Lo rivela 'Tuttosport' che parla di un tentativo dell'ultimo minuto fatto a gennaio per Federico Gatti della Juventus . Dai rossoneri sarebbe partita una telefonata per sondare la disponibilità dei bianconeri: offerto un prestito con diritto di riscatto . La Juventus stava già cedendo Rugani alla Fiorentina, impossibile pensare a un'altra partenza in difesa. Secondo il quotidiano il Milan ci potrebbe provare di nuovo nei prossimi mesi per Gatti . Non solo il difensore bianconero: in vista dell'estate il preferito del DS Tare sarebbe Mario Gila della Lazio .

Contratto in scadenza nel 2027 e nessuna voglia di rinnovare: la Lazio potrebbe essere costretta a vendere il difensore in estate e il Milan potrebbe approfittarne. Secondo 'Tuttosport' Lotito non vorrebbe comunque scendere sotto i 20 milioni per Gila, ma il feeling tra Tare e il difensore potrebbe essere decisivo. Vedremo se Gatti o Gila saranno i prossimi difensori del Milan o se usciranno nuovi nomi e opportunità di calciomercato.