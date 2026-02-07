Milan, obiettivo blindare Leao: contatti vivi per il rinnovo di contratto

Turno di 'riposo' per il Milan: San Siro è occupato per le Olimpiadi invernali di Milan-Cortina e la partita tra Milan e Como si recupererà a fine febbraio. Il Diavolo tornerà in campo questo venerdì contro il Pisa dopo tanti giorni della vittoria contro il Bologna. Allegri spera di recuperare al massimo sia Leao che Pulisic. Il giornalista Niccolò Ceccarini parla del possibile rinnovo del portoghese nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'.

"Intanto il Milan sta già lavorando anche al prolungamento di un altro giocatore importante come Leao". Secondo il giornalista i contatti sarebbero già partiti, ma ovviamente ci sarebbe tutto il tempo, visto che il contratto del portoghese scade nel 2028. L’obiettivo sarebbe quello di blindarlo del tutto. Per il Milan sarebbe una notizia molto importante visto che Leao resta un giocatore fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. In stagione sta avendo difficoltà per gli infortuni, ma ha comunque contribuito: in Serie A sono 7 i gol con 2 assist in 16 partite. Numeri importanti, soprattutto tenendo conto i problemi di salute avuti in stagione da parte del portoghese.