Milan, Pellegatti: 'Tonali non era da vendere punto'. Poi un sogno

Il giornalista Carlo Pellegatti ha pubblicato su 'YouTube' un video rispondendo ad alcune domande della sua community. Tanto spazio a Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Per un utente è stato svenduto. Il giornalista risponde così: "Più che parlare di un Tonali svenduto dalla dirigenza, Tonali non era da vendere, punto, se vuoi costruire qualcosa. Non si vendono i grandi giocatori, non si doveva vendere, stop. Sono abituato a un altro Milan. Non era da vendere e basta".
Pellegatti: “Tonali? Sono abituato a un altro Milan. Non era da vendere e basta. Il mio sogno …”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche delle voci sul futuro di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Ecco le sue parole nel suo video su 'YouTube'
Un altro utente parla della paura di vederlo alla Juventus in futuro. Pellegatti è sicuro: "Tonali probabilmente andrà in qualche altra squadra inglese, che vada in qualche altra squadra italiana ... Sarei molto sorpreso". 'Non spenderanno mai 90 milioni per Tonali', dice un terzo utente. Il giornalista risponde così: "Lasciatemi sognare che la prossima proprietà del Milan dica ritorna Tonali. Sono quelle cose da Milan".
Al momento il ritorno di Tonali resta solo un sogno, visti i costi possibili. In futuro chissà.
