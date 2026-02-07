Milan, Pellegatti: 'Tonali non era da vendere punto'. Poi un sogno

Il giornalista Carlo Pellegatti ha pubblicato su 'YouTube' un video rispondendo ad alcune domande della sua community. Tanto spazio a Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Per un utente è stato svenduto. Il giornalista risponde così: "Più che parlare di un Tonali svenduto dalla dirigenza, Tonali non era da vendere, punto, se vuoi costruire qualcosa. Non si vendono i grandi giocatori, non si doveva vendere, stop. Sono abituato a un altro Milan. Non era da vendere e basta".