Mancano sempre meno ore alla fine del calciomercato e il Milan sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. In queste settimane si sono fatti tantissimi nomi per il reparto rossonero, ma manca sempre meno tempo e la dirigenza del Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un'occasione last minute. Il nome che è salito molto di recente è quello di Disasi del Chelsea. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' il Milan starebbe cercando un difensore anche per mandare in prestito il giovane Odogu.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Disasi resta in prima fila per due motivi. Mentre Gimenez e Gila …
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Disasi resta in prima fila per due motivi. Mentre Gimenez e Gila …
Calciomercato Milan, Disasi dovrebbe essere la prima opzione per la difesa in queste ultime ore della sessione invernale di mercato. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
LEGGI ANCHE: Vecchio pallino di Maldini: il Milan torna alla carica per la vecchia fiamma di calciomercato>>>
In prima fila secondo il quotidiano resta Disasi questi per due motivi: a livello di costi è il più abbordabile (può arrivare in prestito gratuito) e perché non rientra da mesi nei piani dei Blues. Il francese piacerebbe anche al West Ham. Le altre opzioni, secondo la rosea, sarebbero più percorribili per l'estate: Gimenez dell'Atletico Madrid complicato ora per ingaggio e cartellino. Discorso simile per Gila, due possibili soluzioni estive per il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA