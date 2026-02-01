Mancano sempre meno ore alla fine del calciomercato e il Milan sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. In queste settimane si sono fatti tantissimi nomi per il reparto rossonero, ma manca sempre meno tempo e la dirigenza del Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un'occasione last minute. Il nome che è salito molto di recente è quello di Disasi del Chelsea. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' il Milan starebbe cercando un difensore anche per mandare in prestito il giovane Odogu.