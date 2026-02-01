Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione con l'obiettivo primario di entrare nelle prime quattro in classifica che vorrebbe dire tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Quest'anno infatti il Diavolo non gioca nessuna coppa europea a causa delle brutta classifica della stagione passata. In futuro il Milan potrebbe dovere rinforzare la rosa, specialmente se gli impegni settimanali dovessero aumentare. PROSSIMA SCHEDA>>>
Calciomercato, vecchio pallino di Maldini arriva finalmente al Milan? L'indiscrezione
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare come rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Il vecchio pallino di Maldini può finalmente arrivare.
