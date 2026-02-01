PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, vecchio pallino di Maldini arriva finalmente al Milan? L’indiscrezione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, vecchio pallino di Maldini arriva finalmente al Milan? L’indiscrezione

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare come rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Il vecchio pallino di Maldini può finalmente arrivare. Ecco chi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Vecchio pallino di Maldini: il Milan torna alla carica per la vecchia fiamma di calciomercato

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione con l'obiettivo primario di entrare nelle prime quattro in classifica che vorrebbe dire tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Quest'anno infatti il Diavolo non gioca nessuna coppa europea a causa delle brutta classifica della stagione passata. In futuro il Milan potrebbe dovere rinforzare la rosa, specialmente se gli impegni settimanali dovessero aumentare. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA