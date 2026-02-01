Giornata di attesa per quanto riguarda l'attacco del Milan. I rossoneri puntano forte su Mateta per rinforzare l'attacco di Allegri, ma il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera per chiudere l'operazione a gennaio. Se il francese non dovesse arrivare ora, dovrebbe comunque arrivare a giugno. Il giornalista Orazio Accomando ha postato sul social X le ultime novità.

"Sempre più ridotte le possibilità di vedere Mateta al Milan a gennaio. I rossoneri però vogliono completare subito l’operazione per giugno per evitare concorrenza". Accomando ha citato anche un post di ieri sera sempre riguardo l'attaccante francese: "Milan, capitolo Mateta. I rossoneri erano ad un passo dalla chiusura nella serata di ieri e oggi aspettavano il via libera del Crystal Palace, che non è ancora arrivato. I rossoneri erano pronti ad accogliere il francese nella giornata di domani, ma, seppur difficile, si andrà probabilmente avanti fino all’ultimo giorno di mercato".