Milan, Mateta sfuma a gennaio? Accomando: "Sempre più ridotte le possibilità che …"
Il giornalista Orazio Accomando ha postato le ultime novità di calciomercato sull'operazione Mateta-Milan: ecco cosa filtra a poche ore dalla chiusura della sessione invernale
Emiliano Guadagnoli
Giornata di attesa per quanto riguarda l'attacco del Milan. I rossoneri puntano forte su Mateta per rinforzare l'attacco di Allegri, ma il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera per chiudere l'operazione a gennaio. Se il francese non dovesse arrivare ora, dovrebbe comunque arrivare a giugno. Il giornalista Orazio Accomando ha postato sul social X le ultime novità.

Calciomercato Milan, Mateta sempre più difficile

"Sempre più ridotte le possibilità di vedere Mateta al Milan a gennaio. I rossoneri però vogliono completare subito l’operazione per giugno per evitare concorrenza". Accomando ha citato anche un post di ieri sera sempre riguardo l'attaccante francese: "Milan, capitolo Mateta. I rossoneri erano ad un passo dalla chiusura nella serata di ieri e oggi aspettavano il via libera del Crystal Palace, che non è ancora arrivato. I rossoneri erano pronti ad accogliere il francese nella giornata di domani, ma, seppur difficile, si andrà probabilmente avanti fino all’ultimo giorno di mercato".

Vedremo se davvero alla fine il Milan riuscirà a chiudere l'operazione di calciomercato con Mateta in queste ultime ore e si aspetterà la prossima stagione.

