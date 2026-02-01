Calciomercato Milan, Mateta è dentro o fuori: il Diavolo non forzerà

Continua il grande interrogativo di queste ultime ore di calciomercato : il Milan continua a sperare per Mateta , ma il via libera del Crystal Palace ancora non è arrivato. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' perché il club inglese non avrebbe ancora trovato un'altra punta: secondo la rosea tentativo andato a vuoto per Sidiki Chérif che dovrebbe giocare col Fenerbahce. Gli inglesi potrebbero quindi tornare su Larsen del Wolverhampton, cercare un altro giocatore oppure bloccare del tutto Mateta. Secondo la rosea siamo al dentro o fuori , visto che mancano poche ore al termine del calciomercato (si chiude domani alle 20 italiane).

Come ricorda il quotidiano il Milan ha già un accordo con Mateta e col Crystal Palace in vista della prossima stagione (operazione da circa 30 milioni di euro), ma vorrebbe anticipare tutti in queste ultime ora del calciomercato invernale. Il giocatore vorrebbe lottare per lo Scudetto in Italia e mettersi in mostra in vista del Mondiale, ma il Milan, secondo il quotidiano, non farà sgarbi al Crystal Palace e aspetterà il via libera o per l'inverno o per l'estate, senza forzare la mano.