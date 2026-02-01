Calciomercato Milan, Moretto: 'Disasi il nome forte'. E sulla formula ...

I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno parlato su 'YouTube' delle ultime novità sul calciomercato del Milan: il punto su Disasi del Chelsea e Mateta del Crystal Palace

Continua l'attesa per Mateta: il Milan sta provando a chiudere il colpo di calciomercato in queste ultime ore, ma il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera. Nella notte italiana il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato in merito alla situazione: "Abbiamo chiesto poco fa, ma al momento non si è sbloccato nulla. Il Palace non ha dato il via libera". Presente nel video su 'YouTube' anche il giornalista Fabrizio Romano: "Ti dico che su Disasi il West Ham aspetta per il prestito, il Milan parla con gli agenti. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di non pagare in prestito, perché Disasi è fuori rosa. Può inserire una penale in base alle partite non giocate".