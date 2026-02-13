Pisa-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Pianeta Milan
Oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco come e dove vedere il match dei rossoneri di Max Allegri in diretta tv o in streaming online
Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani' di Pisa, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero.

Noi di 'PianetaMilan.it' seguiremo il pre-partita, la partita con il nostro LIVE testuale e il post-partita, con aggiornamenti in tempo reale, articoli, interviste dei giocatori e dell'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri e curiosità. Il LIVE è già online, per accompagnarvi fino al match in casa dei nerazzurri.

Il Milan arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta in 23 partite disputate (la partita contro il Como andrà recuperata). Il Pisa, invece, ci arriva da penultimo in classifica, con 15 punti. All'andata, a 'San Siro', Milan-Pisa terminò con il punteggio di 2-2

