Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Tomori: “Siamo focalizzati sul nostro obiettivo. Modric? Ha fatto la differenza”

INTERVISTE

Tomori: “Siamo focalizzati sul nostro obiettivo. Modric? Ha fatto la differenza”

Tomori: “Siamo focalizzati sul nostro obiettivo. Modric? Ha fatto la differenza” - immagine 1
Dopo la vittoria contro il Pisa, il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori ha voluto parlare ai microfoni di Telelombardia: l'analisi del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo la vittoria contro il Pisa, il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia. Il numero 23 rossonero ha voluto analizzare la partita, soffermandosi sia sul gruppo che sui singoli, in modo molto particolare su Luka Modric, autore del gol della vittoria attorno all'85esimo minuto di gioco. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Tomori

—  

"Quello che conta sono i tre punti, ma vogliamo avere sempre un livello altissimo. Non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma abbiamo vinto e quindi di questo siamo contenti".

LEGGI ANCHE

Sul gruppo: "Ci sono tanti giocatori bravi che possono fare bene e dare una mano. Fullkrug, Leao, Pulisic e Ricci sono entrati in campo e hanno fatto la differenza. Siamo tutti focalizzati sul nostro obiettivo, chi va in campo dal 1' e chi entra dopo".

Su Modric: "Ha dimostrato come si gioca, come si parla nello spogliatoio e come ci si allena. Ha fatto la differenza, tutti sappiamo che è un giocatore di alto livello e lo ha dimostrato anche in questa partita".

LEGGI ANCHE: Modric, questi sono i veri campioni: un lampo che risolve la partita al Milan>>>

Sul prossimo impegno contro il Como: "Vogliamo vincere tutte le partite. Sarà una gara difficile, ora riposiamo un po' e poi pensiamo a questa partita che sarà molto importante".

Leggi anche
Allegri: “Punti importanti per allungare in classifica. Rabiot? Ha bisogno di riposarsi”
Milan, Allegri: “Vittoria importante, la squadra ha fatto una buona partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA