Di Gennaro: 'Al Milan non avevi bisogno di niente. Berlusconi ...'

L'ex centrocampista di Verona e Bari Antonio Di Gennaro ha raccontato in live su Twitch a 'Calcio Amarcord Tv' un retroscena legato al suo, seppure breve, passato in rossonero. Il commentatore calcistico, dopo il ritiro come giocatore aveva intrapreso la carriera da allenatore e arrivò ad essere anche il vice di Fatih Terim al Milan nella stagione 2001/02. La sua esperienza durò solo pochi mesi, ma in quel periodo Di Gennaro capì la mentalità che si viveva quotidianamente al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.
Di Gennaro racconta: “Al Milan mi sono reso conto perché si vinceva. Merito della mentalità di Berlusconi”
"Nonostante l’esonero, che è brutto, mi sono reso conto perché il Milan ha vinto tutto: la mentalità che aveva creato Berlusconi. Il primo giorno che arrivai al Milan venne vicino a me un signore che disse: 'Vede signor Di Gennaro, questo è il numero che lei può chiamare 24 ore su 24. Per lei, la sua famiglia, i suoi parenti, per qualsiasi problema'. Io dopo una settimana avevo già la casa, macchina in uso, telefonino in uso e anche la donna di servizio. Venni a Milano con mia moglie e tre figli abbastanza piccoli. Eri al Milan e non avevi bisogno di niente. La mentalità era quella, noi dovevamo vincere e possibilmente anche divertire".
