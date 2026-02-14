Di Gennaro: 'Al Milan non avevi bisogno di niente. Berlusconi ...'

"Nonostante l’esonero, che è brutto, mi sono reso conto perché il Milan ha vinto tutto: la mentalità che aveva creato Berlusconi. Il primo giorno che arrivai al Milan venne vicino a me un signore che disse: 'Vede signor Di Gennaro, questo è il numero che lei può chiamare 24 ore su 24. Per lei, la sua famiglia, i suoi parenti, per qualsiasi problema'. Io dopo una settimana avevo già la casa, macchina in uso, telefonino in uso e anche la donna di servizio. Venni a Milano con mia moglie e tre figli abbastanza piccoli. Eri al Milan e non avevi bisogno di niente. La mentalità era quella, noi dovevamo vincere e possibilmente anche divertire".