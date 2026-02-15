Pisa-Milan, da anonimo a decisivo: continua la crescita di Athekame

Pisa-Milan 1-2, una vittoria sporca, difficile per i rossoneri che però fanno un ulteriore passo in questa stagione: riescono a vincere una partita contro una piccola nonostante occasioni sprecate per il 2-0 e gol concesso al Pisa nel secondo tempo. La rete di Modric è molto importante perché tiene viva la corsa Scudetto e perché toglie l'ombra dei punti persi contro le piccole per la squadra di Allegri. Primo tempo non bellissimo con poche occasioni da rete per il Diavolo, ma un ottimo assist di Athekame ha creato i presupposti per il gol di Loftus-Cheek di testa. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>
Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. Per il Milan è un'arma in più
Milan, Zachary Athekame è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Pisa. Ecco le pagelle del terzino e l'analisi della sua gara
