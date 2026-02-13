Pianeta Milan
PISA-MILAN

Pisa-Milan 0-1 (45′): Athekame pennella, Loftus-Cheek sentenzia | Serie A News

È finito il primo tempo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco alla 'Cetilar Arena' di Pisa tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Pisa-Milan 0-1, il racconto del primo tempo

Il Milan parte in maniera propositiva, creando un paio di potenziali pericoli nell'area del Pisa. La prima chance per il Diavolo arriva al 10', quando, sul cross a rientrare di sinistro di Zachary Athekame dalla destra, tenta il colpo di testa Adrien Rabiot. Il pallone, però, termina abbondantemente sul fondo.

Al 17', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Luka Modrić, il portiere nerazzurro, il brasiliano Nicolas, esce di pugno per togliere la sfera dalla testa di Ruben Loftus-Cheek. Il Diavolo mantiene l'iniziativa, ma, nei primi venti minuti di gioco, si contraddistingue più per gli errori tecnici nel gioco e nel palleggio che per la pericolosità.

Allegri particolarmente furioso, verso metà primo tempo con Loftus-Cheek prima ("Stai camminando!") e con Youssouf Fofana poi ("Sveglia, hai toccato una palla finora!"). E alla risposta poco entusiasta del francese, il tecnico livornese ha mandato immediatamente a scaldare Samuele Ricci.

Bel cross di Athekame, super incornata di Loftus-Cheek nell'angolo!

Al 30' lampo del Pisa: palla dentro di Stefano Moreo, in profondità, per Filip Stojilković che, di sinistro, in posizione palesemente irregolare, si presenta a tu per tu con Mike Maignan. L'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna lascia proseguire: conclusione rasoterra di sinistro e respinta di Maignan in uscita bassa sull'attaccante svizzero della compagine di Hiljemark.

Il Milan prova a riportarsi nell'area di rigore dei toscani. Al 33', sul calcio di punizione battuto da Modrić ai limiti dell'area di rigore, Loftus-Cheek anticipa tutti - anche il portiere Nicolas - ma mette il pallone sul fondo. Al 39', però, il Milan va in vantaggio: sul cross, dalla destra, di Athekame nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Loftus-Cheek e palla nell'angolo alla destra di Nicolas!

L'arbitro assegna un minuto di recupero, nel corso del quale non accade nulla. Pisa-Milan 0-1 al 45': vantaggio benedetto per un Diavolo non propriamente brillante alla 'Cetilar Arena'. Servirà più accortezza dietro e maggiore incisività in avanti per tornare a Milano con l'intera posta in palio.

