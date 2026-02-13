Al 17', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Luka Modrić, il portiere nerazzurro, il brasiliano Nicolas, esce di pugno per togliere la sfera dalla testa di Ruben Loftus-Cheek. Il Diavolo mantiene l'iniziativa, ma, nei primi venti minuti di gioco, si contraddistingue più per gli errori tecnici nel gioco e nel palleggio che per la pericolosità.
Allegri particolarmente furioso, verso metà primo tempo con Loftus-Cheek prima ("Stai camminando!") e con Youssouf Fofana poi ("Sveglia, hai toccato una palla finora!"). E alla risposta poco entusiasta del francese, il tecnico livornese ha mandato immediatamente a scaldare Samuele Ricci.
Bel cross di Athekame, super incornata di Loftus-Cheek nell'angolo!—
Al 30' lampo del Pisa: palla dentro di Stefano Moreo, in profondità, per Filip Stojilković che, di sinistro, in posizione palesemente irregolare, si presenta a tu per tu con Mike Maignan. L'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna lascia proseguire: conclusione rasoterra di sinistro e respinta di Maignan in uscita bassa sull'attaccante svizzero della compagine di Hiljemark.
Il Milan prova a riportarsi nell'area di rigore dei toscani. Al 33', sul calcio di punizione battuto da Modrić ai limiti dell'area di rigore, Loftus-Cheek anticipa tutti - anche il portiere Nicolas - ma mette il pallone sul fondo. Al 39', però, il Milan va in vantaggio: sul cross, dalla destra, di Athekame nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Loftus-Cheek e palla nell'angolo alla destra di Nicolas!
L'arbitro assegna un minuto di recupero, nel corso del quale non accade nulla. Pisa-Milan 0-1 al 45': vantaggio benedetto per un Diavolo non propriamente brillante alla 'Cetilar Arena'. Servirà più accortezza dietro e maggiore incisività in avanti per tornare a Milano con l'intera posta in palio.
