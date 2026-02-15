La Penna, nuova polemica: è solo l'ultima dopo alcuni polveroni precedenti

Nuova polemica nella carriera dell'arbitro Federico La Penna. Quello che è successo in Inter-Juventus è solo l'ultimo caso

Redazione 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 19:26)

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Federico La Penna e di quello che ha fatto durante il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Prima dell'intervallo della gara, sul risultato di 1-1, l'arbitro ha espulso per somma di ammonizioni il difensore bianconero Pierre Kalulu. Come ammesso anche in mattinata dal designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi, si è trattato di un grave errore. Infatti, il difensore ex Milan non compie nessun fallo. Quello da espellere per somma di cartellini gialli, era il nerazzurro Alessandro Bastoni, che da ammonito ha platealmente simulato il contatto.

Ma l'arbitro La Penna non è nuovo a polemiche e polveroni. Il 17 marzo 2024 arbitrò Inter-Napoli, partita che si ricorda per le accuse di insulti razzisti pronunciati da Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Anche in quel caso ci furono diverse polemiche, soprattutto per le decisioni dell'arbitro ritenute non all'altezza di ciò che è accaduto in campo. Anche extra-campo, il direttore di gara ha avuto parecchi problemi. Uno su tutti, la squalifica per il caso rimborsi gonfiati risalente al 2021. Per le incongruenze sui rimborsi relativi alla stagione 21/22, La Penna ricevete una squalifica di 13 mesi, poi ridotta a 11 in appello.