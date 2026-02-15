Per alcuni Bastoni è un idolo e altri non 'attaccano' o 'condannano' per nulla il gesto del difensore nerazzurri, anzi. Ecco altri esempi.
Poi c'è chi sostiene di come il rosso di Kalulu ci sia.
"Hai un giallo addosso ed entri così su un giocatore che ti ha anticipato netto. Pensa quelli che da ieri sera continuano a dire 'non c'è contatto basso'. Secondo giallo esagerato ma non inventato. Come il rigore in Liverpool Inter. Chivu docet".
C'è anche una grande fetta di tifosi dell'Inter che ammette l'errore arbitrale.
"Da tifoso interista dico che Chivu avrebbe fatto meglio né a commentare gli arbitri venerdì, né ieri a difendere Bastoni. Un bel tacer non fu mai scritto". E un altro esempio.
"Da tifoso interista mi vergogno e chiedo scusa per il comportamento di Bastoni: non ci rappresenta!! Complimenti davvero alla Juve, ha tenuto botta fino alla fine dimostrando grande tenuta caratteriale".
