INTER-JUVENTUS

La simulazione di Bastoni divide i tifosi dell’Inter: “Idolo” oppure “Non ci rappresenta”

Inter-Juventus, la simulazione di Bastoni (che ha causato il rosso a Kalulu) divide anche la tifoseria nerazzurri sui social. Ecco qualche esempio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Un episodio molto molto brutto quello accaduto ieri sera durante Inter-Juventus. Dopo un primo tempo veramente aperto e bellissimo, l'arbitro La Penna ha sbagliato una decisione cruciale. Kalulu non fa fallo su Bastoni che simula nettamente: risultato? Doppio giallo al difensore bianconero e Juventus in dieci per più di un tempo, quando il rosso andava assegnato a Bastoni, anche lui precedentemente ammonito. Un errore fatale che ha falsato l'intera partita, importante anche per il Milan in ottica Scudetto. L'Inter ha poi vinto per 3-2 grazie al gol di Zielinski al novantesimo, riportandosi a più 8 sul Diavolo che deve recuperare ancora una partita.

Inter-Milan, la simulazione di Bastoni divide i tifosi nerazzurri

—  

Nell'occhio del ciclone è finito Bastoni che non solo ha simulato un fallo inesistente ingannando l'arbitro, ma ha chiesto anche il cartellino a Kalulu esultando platealmente dopo l'espulsione dell'ex difensore rossonero. Un comportamento non passato inosservato che ha anche diviso la tifoseria nerazzurra sui social. Si perché non tutti gli interisti sono d'accordo. Ecco alcuni post ripresi da X.

Per alcuni Bastoni è un idolo e altri non 'attaccano' o 'condannano' per nulla il gesto del difensore nerazzurri, anzi. Ecco altri esempi.

Poi c'è chi sostiene di come il rosso di Kalulu ci sia.

"Hai un giallo addosso ed entri così su un giocatore che ti ha anticipato netto. Pensa quelli che da ieri sera continuano a dire 'non c'è contatto basso'. Secondo giallo esagerato ma non inventato. Come il rigore in Liverpool Inter. Chivu docet".

C'è anche una grande fetta di tifosi dell'Inter che ammette l'errore arbitrale.

"Da tifoso interista dico che Chivu avrebbe fatto meglio né a commentare gli arbitri venerdì, né ieri a difendere Bastoni. Un bel tacer non fu mai scritto". E un altro esempio.

"Da tifoso interista mi vergogno e chiedo scusa per il comportamento di Bastoni: non ci rappresenta!! Complimenti davvero alla Juve, ha tenuto botta fino alla fine dimostrando grande tenuta caratteriale".

