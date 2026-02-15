Un episodio molto molto brutto quello accaduto ieri sera durante Inter-Juventus . Dopo un primo tempo veramente aperto e bellissimo, l'arbitro La Penna ha sbagliato una decisione cruciale. Kalulu non fa fallo su Bastoni che simula nettamente: risultato? Doppio giallo al difensore bianconero e Juventus in dieci per più di un tempo, quando il rosso andava assegnato a Bastoni, anche lui precedentemente ammonito. Un errore fatale che ha falsato l'intera partita, importante anche per il Milan in ottica Scudetto . L'Inter ha poi vinto per 3-2 grazie al gol di Zielinski al novantesimo, riportandosi a più 8 sul Diavolo che deve recuperare ancora una partita.

Inter-Milan, la simulazione di Bastoni divide i tifosi nerazzurri

Nell'occhio del ciclone è finito Bastoni che non solo ha simulato un fallo inesistente ingannando l'arbitro, ma ha chiesto anche il cartellino a Kalulu esultando platealmente dopo l'espulsione dell'ex difensore rossonero. Un comportamento non passato inosservato che ha anche diviso la tifoseria nerazzurra sui social. Si perché non tutti gli interisti sono d'accordo. Ecco alcuni post ripresi da X.