Milan, il siparietto social tra Leao e Tresoldi accende le speranze dei tifosi

Certe connessioni nascono sul campo, altre sui social, con uno scambio di emoji che scalda il cuore dei tifosi del Milan . Protagonisti Rafael Leao e Nicolò Tresoldi, giovane attaccante del Club Brugge classe 2004 che non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri.

Milan, Leao e Tresoldi tra like, surf ed esultanze

Nel weekend Tresoldi ha trovato la via del gol contro lo Standard Liegi e ha deciso di festeggiare “alla Leao”, mimando il celebre surfista diventato marchio di fabbrica del numero 10 del Milan. Poco dopo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo scatto dell’esultanza accompagnato dall’emoji della tavola da surf. La risposta di Rafa non si è fatta attendere: il portoghese ha commentato con due faccine.