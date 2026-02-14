Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Leao e Tresoldi: siparietto social che accende i sogni rossoneri

SOCIAL

Milan, Leao e Tresoldi: siparietto social che accende i sogni rossoneri

Milan, il siparietto social tra Leao e Tresoldi accende le speranze dei tifosi
L’esultanza di Nicolò Tresoldi ispirata a Rafael Leao, la risposta su Instagram e un intreccio che riaccende suggestioni di mercato tra i tifosi rossoneri
Redazione PM

Certe connessioni nascono sul campo, altre sui social, con uno scambio di emoji che scalda il cuore dei tifosi del Milan. Protagonisti Rafael Leao e Nicolò Tresoldi, giovane attaccante del Club Brugge classe 2004 che non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri.

Milan, Leao e Tresoldi tra like, surf ed esultanze

—  

Nel weekend Tresoldi ha trovato la via del gol contro lo Standard Liegi e ha deciso di festeggiare “alla Leao”, mimando il celebre surfista diventato marchio di fabbrica del numero 10 del Milan. Poco dopo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo scatto dell’esultanza accompagnato dall’emoji della tavola da surf. La risposta di Rafa non si è fatta attendere: il portoghese ha commentato con due faccine.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale

Suggestione di mercato? Forse è presto per dirlo. Ma tra dichiarazioni d’amore e celebrazioni condivise, l’idea di vedere un giorno Leao e Tresoldi esultare insieme con la stessa maglia fa già sognare i tifosi. A volte, anche un’emoji può accendere il futuro.

Leggi anche
Adani su Pisa-Milan: “Buona partita. Se Fullkrug segna finisce 0-4. Allegri …”
Allegri e l’esultanza rabbiosa al gol di Modric. A fine gara l’urlo a De Winter e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA