A pochi secondi dalla fine l'allenatore rossonero stava per entrare nel tunnel degli spogliatoi come fa sempre. Prima della rimessa finale di De Winter il tecnico del Diavolo si è ancora una volta lasciato andare. Ecco il video dal social X.
LEGGI ANCHE: Allegri dopo Pisa-Milan: "Dobbiamo fare un passettino in avanti". Che parole per Modric>>>
Come possiamo vedere dal video Allegri quasi non si tiene, ma riesce a non calciare qualcosa vicino alle panchine. Poi urla proprio a De Winter di mandare il pallone in avanti dalla rimessa laterale. Al fischio finale di Fabbri, Allegri gioisce stringendo i pugni e scendendo nel tunnel degli spogliatoi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA