Allegri e l’esultanza rabbiosa al gol di Modric. A fine gara l’urlo a De Winter e poi … | VIDEO

Pisa-Milan, Massimiliano Allegri ha esultato in modo rabbioso sia dopo il gol di Modric, sia dopo il fischio finale di Fabbri. Ecco i video dai social
Emiliano Guadagnoli
Pisa-Milan 1-2, il Diavolo vince una partita non facile e porta a Milanello tre punti pesantissimi. Dopo il gol decisivo di ModricMassimiliano Allegri ha scaricato tutta la sua 'rabbia' festeggiando con tantissima grinta con Bernardo Corradi in panchina. Ecco il video direttamente da 'DAZN'.

Corradi deve quasi trattenere Allegri dopo la gioia per la rete del croato. Qui un'altra telecamera in cui si vede un'altra parte dell'esultanza del mister.

A pochi secondi dalla fine l'allenatore rossonero stava per entrare nel tunnel degli spogliatoi come fa sempre. Prima della rimessa finale di De Winter il tecnico del Diavolo si è ancora una volta lasciato andare. Ecco il video dal social X.

Come possiamo vedere dal video Allegri quasi non si tiene, ma riesce a non calciare qualcosa vicino alle panchine. Poi urla proprio a De Winter di mandare il pallone in avanti dalla rimessa laterale. Al fischio finale di Fabbri, Allegri gioisce stringendo i pugni e scendendo nel tunnel degli spogliatoi.

