Brignone oro olimpico, anima rossonera: festeggia anche il Milan

Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina si festeggia l'impresa storica di Federica Brignone: medaglia d'oro nel SuperG. La sciatrice italiana ha fatto registrare un tempo di 1:23.41. E pensare che fino a pochi mesi fa la sua partecipazione ai giochi olimpici era a rischio, l'infortunio al ginocchio rischiava di infrangere il suo sogno. Ma lo sapevate che la campionessa olimpica è una tifosa rossonera sfegatata? "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Tifo Milan sempre, nel bene e nel male. Il mio sogno sarebbe di rivederlo in Champions" aveva dichiarato nel 2020 ai microfoni di Milan TV.