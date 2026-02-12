Brignone oro olimpico, anima rossonera: festeggia anche il Milan

Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina si festeggia l'impresa storica di Federica Brignone: medaglia d'oro nel SuperG. La sciatrice italiana ha fatto registrare un tempo di 1:23.41. E pensare che fino a pochi mesi fa la sua partecipazione ai giochi olimpici era a rischio, l'infortunio al ginocchio rischiava di infrangere il suo sogno. Ma lo sapevate che la campionessa olimpica è una tifosa rossonera sfegatata? "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Tifo Milan sempre, nel bene e nel male. Il mio sogno sarebbe di rivederlo in Champions" aveva dichiarato nel 2020 ai microfoni di Milan TV.
Oro olimpico per Brignone, cuore rossonero: il Milan festeggia la sua campionessa
Oro olimpico per Brignone, cuore rossonero: il Milan festeggia la sua campionessa
Federica Brignone, sciatrice italiana e tifosa rossonera, ha conquistato l'oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Milan la celebra sui social
Il Milan Celebra Federica Brignone—
Non sappiamo se il Milan riuscirà ad alzare lo scudetto, ma oggi una milanista ha vinto, e quando vince uno di noi, vince tutto il popolo rossonero. Anche il club si è complimentato con la neo campionessa olimpica per l'impresa realizzata, lo ha fatto con un post su X.
"Un'ispirazione per tutti noi. Sei un fenomeno, Fede"
