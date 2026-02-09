Fullkrug compie 33 anni. Ecco gli auguri del Milan sui social

Il nuovo numero 9 di Allegri ha avuto un buon impatto in Italia, qualche spezzone di livello e il primo gol in maglia rossonera, lo scorso 18 gennaio, nel match contro il Lecce.
Una rete pesante, decisiva per conquistare i 3 punti. Professionalità e spirito di sacrificio non gli mancano: il tedesco ha conquistato l'affetto di compagni e tifosi, scendendo in campo nonostante una frattura al dito del piede.
