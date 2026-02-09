Fullkrug compie 33 anni. Ecco gli auguri del Milan sui social

Primo compleanno al Milan per Niclas Fullkrug , che oggi, 9 febbraio 2026, compie 33 anni . Il centravanti tedesco, arrivato nel mercato invernale dal West Ham festeggerà con i compagni a Milanello, dove i rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'. Vedremo se l'ex Borussia Dortmund riuscirà a festeggiare con un gol.

Milan, gli auguri del club a Fullkrug

Non si sono fatti attendere gli auguri del Milan, che ha celebrato Niclas Fullkrug con un post sui social e un video delle sue giocate. "Alles gute, Fülle!" recita il tweet del club - "Tanti auguri, Fullkrug!".