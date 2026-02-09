Pianeta Milan
Fullkrug compie 33 anni. Ecco gli auguri del Milan sui social
Il Milan festeggia Niclas Fullkrug, attaccante tedesco classe 1993, arrivato nel mercato di gennaio dal West Ham, che oggi spegne 33 candeline
Primo compleanno al Milan per Niclas Fullkrug, che oggi, 9 febbraio 2026, compie 33 anni. Il centravanti tedesco, arrivato nel mercato invernale dal West Ham festeggerà con i compagni a Milanello, dove i rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'. Vedremo se l'ex Borussia Dortmund riuscirà a festeggiare con un gol.

Non si sono fatti attendere gli auguri del Milan, che ha celebrato Niclas Fullkrug con un post sui social e un video delle sue giocate. "Alles gute, Fülle!" recita il tweet del club - "Tanti auguri, Fullkrug!".

Il nuovo numero 9 di Allegri ha avuto un buon impatto in Italia, qualche spezzone di livello e il primo gol in maglia rossonera, lo scorso 18 gennaio, nel match contro il Lecce.

Una rete pesante, decisiva per conquistare i 3 punti. Professionalità e spirito di sacrificio non gli mancano: il tedesco ha conquistato l'affetto di compagni e tifosi, scendendo in campo nonostante una frattura al dito del piede.

