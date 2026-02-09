Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, cosa farà Modric a fine stagione? I tre fattori decisivi per la sua scelta

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, cosa farà Modric a fine stagione? I tre fattori decisivi per la sua scelta

Il Milan aspetta Modric: dalla sua decisione dipenderanno i piani di calciomercato
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2025 a parametro zero, dopo tante stagioni nel Real Madrid, con il contratto di un anno: lo prolungherà o no? La situazione attuale dell'ex Pallone d'Oro
Daniele Triolo Redattore 

Tanto dei piani del Milan per il prossimo calciomercato estivo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dipenderà dalla decisione che prenderà Luka Modric al termine di questa stagione. Per ora, c'è da concludere la sua prima annata in rossonero nel migliore dei modi, ovvero con il ritorno in Champions League provando a lottare fino all'ultima giornata per lo Scudetto.

Calciomercato Milan: il Diavolo aspetta la decisione di Modric

—  

Quindi, Modric deciderà il da farsi. Quando, nel calciomercato estivo 2025, ha firmato con il Milan, il Pallone d'Oro 2018 lo ha fatto per un anno, scadenza 30 giugno 2026, riservandosi un'opzione unilaterale per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Se la eserciterà, restando un altro anno al Milan, il club di Via Aldo Rossi potrà concentrarsi negli investimenti in altri reparti. Se, invece, Modric deciderà di interrompere la sua avventura italiana dopo una sola stagione, i rossoneri dovranno puntare ad un sostituto di spessore per lui.

LEGGI ANCHE

Fin qui, l'annata di Modric è stata molto positiva. Quasi sempre in campo, quasi sempre tra i migliori. Ha offerto qualità nelle giocate offensive, detta i passaggi in ripartenza, amministra il gioco nei momenti caldi dei match. Ma si fa sentire anche in difesa: rincorre e lotta per strappare palla all'avversario. A 40 anni compiuti, Modric vanta una tenuta atletica straordinaria, colpisce per la voglia di sacrificarsi nei duelli e nella corsa. Ha segnato un gol (contro il Bologna, a 'San Siro', all'andata) e fornito 3 assist.

Se il Milan tornasse in Champions, potrebbe giocarla con la maglia rossonera

—  

Il Milan è molto soddisfatto del contributo di Modric alla causa e spera di poterlo trattenere per un'altra stagione: se il Diavolo ritornasse in Champions League, Modric avrebbe l'ultima occasione di giocare ancora nella massima competizione europea, vinta per 6 volte con il Real Madrid, ma indossando la maglia rossonera. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri proveranno a convincerlo a restare, auspicando che il loro 'pressing' possa sortire buoni effetti così come accaduto in occasione del rinnovo di Mike Maignan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea >>>

Con Modric, però, il discorso è un po' diverso, ha fatto presente il 'CorSport'. È maggiormente legato alla sua eta e a cosa vorrà fare dopo aver disputato i Mondiali con la Croazia. Incideranno, sulla sua decisione, il modo in cui il Milan chiuderà la stagione, come andrà l'avventura iridata con la Nazionale e il parere della sua famiglia. Tre fattori che, ad oggi, non possono essere pronosticati. La decisione spetterà al giocatore: il Milan si augura che possa contare ancora su di lui l'anno venturo.

Leggi anche
Calciomercato, il Milan vuole bloccare Kostic per l’estate: l’idea dei rossoneri
Milan, occhi puntati su Kean: ecco cosa è successo durante Fiorentina-Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA