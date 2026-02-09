Fin qui, l'annata di Modric è stata molto positiva. Quasi sempre in campo, quasi sempre tra i migliori. Ha offerto qualità nelle giocate offensive, detta i passaggi in ripartenza, amministra il gioco nei momenti caldi dei match. Ma si fa sentire anche in difesa: rincorre e lotta per strappare palla all'avversario. A 40 anni compiuti, Modric vanta una tenuta atletica straordinaria, colpisce per la voglia di sacrificarsi nei duelli e nella corsa. Ha segnato un gol (contro il Bologna, a 'San Siro', all'andata) e fornito 3 assist.

Se il Milan tornasse in Champions, potrebbe giocarla con la maglia rossonera — Il Milan è molto soddisfatto del contributo di Modric alla causa e spera di poterlo trattenere per un'altra stagione: se il Diavolo ritornasse in Champions League, Modric avrebbe l'ultima occasione di giocare ancora nella massima competizione europea, vinta per 6 volte con il Real Madrid, ma indossando la maglia rossonera. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri proveranno a convincerlo a restare, auspicando che il loro 'pressing' possa sortire buoni effetti così come accaduto in occasione del rinnovo di Mike Maignan.

Con Modric, però, il discorso è un po' diverso, ha fatto presente il 'CorSport'. È maggiormente legato alla sua eta e a cosa vorrà fare dopo aver disputato i Mondiali con la Croazia. Incideranno, sulla sua decisione, il modo in cui il Milan chiuderà la stagione, come andrà l'avventura iridata con la Nazionale e il parere della sua famiglia. Tre fattori che, ad oggi, non possono essere pronosticati. La decisione spetterà al giocatore: il Milan si augura che possa contare ancora su di lui l'anno venturo.