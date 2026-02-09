Il Milan farà dei tentativi in queste settimane, con l'obiettivo di bloccare il talento per l'estate, anticipando, così, la folta concorrenza europea sul giocatore. Kostic, finora in stagione, ha segnato 9 gol in 29 partite (con un assist all'attivo) tra campionato serbo, coppa nazionale, preliminari di Europa e Conference League, in 886' sul terreno di gioco: la media è di un gol ogni 98'.
Per prendere Kostic, il Milan studia la mossa giusta per concludere l'affare prossimamente, anche grazie alla volontà del giocatore, che vuole trasferirsi in rossonero e che sta spingendo. Stessa cosa vale per il suo entourage. Kostic, ha chiosato il 'CorSport', è stato suggerito al Milan dal suo connazionale Dejan Savicevic, grande ex giocatore del Diavolo negli anni Novanta.
