Nonostante la trattativa fallita durante l'ultima sessione invernale di calciomercato , il Milan - secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - ha intenzione di mettere al sicuro l'acquisto di Andrej Kostic per la prossima finestra estiva. Il dialogo, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e il Partizan per il cartellino del centravanti montenegrino classe 2007 non si è mai interrotto.

Calciomercato Milan, avanti tutta per Kostic in estate

Il Milan e il Partizan, ha evidenziato il 'CorSport', non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del baby bomber perché, a gennaio, i serbi hanno chiesto 10 milioni di euro per la sua cessione. L'idea del Diavolo, però, è di abbassare le richieste almeno a 5 milioni di euro di parte fissa più una serie di bonus.