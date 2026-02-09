Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il Milan vuole bloccare Kostic per l’estate: l’idea dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, il Milan vuole bloccare Kostic per l’estate: l’idea dei rossoneri

Calciomercato, il Milan vuole bloccare Kostic per l'estate: l'idea dei rossoneri
Nonostante la trattativa non andata a buon fine a gennaio, il Milan non ha mollato la presa su Andrej Kostic, classe 2007, centravanti del Partizan, in vista del prossimo calciomercato estivo. Il punto sul baby bomber dei Balcani
Daniele Triolo Redattore 

Nonostante la trattativa fallita durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan - secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - ha intenzione di mettere al sicuro l'acquisto di Andrej Kostic per la prossima finestra estiva. Il dialogo, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e il Partizan per il cartellino del centravanti montenegrino classe 2007 non si è mai interrotto.

Calciomercato Milan, avanti tutta per Kostic in estate

—  

Il Milan e il Partizan, ha evidenziato il 'CorSport', non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del baby bomber perché, a gennaio, i serbi hanno chiesto 10 milioni di euro per la sua cessione. L'idea del Diavolo, però, è di abbassare le richieste almeno a 5 milioni di euro di parte fissa più una serie di bonus.

LEGGI ANCHE

Il Milan farà dei tentativi in queste settimane, con l'obiettivo di bloccare il talento per l'estate, anticipando, così, la folta concorrenza europea sul giocatore. Kostic, finora in stagione, ha segnato 9 gol in 29 partite (con un assist all'attivo) tra campionato serbo, coppa nazionale, preliminari di Europa e Conference League, in 886' sul terreno di gioco: la media è di un gol ogni 98'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea >>>

Per prendere Kostic, il Milan studia la mossa giusta per concludere l'affare prossimamente, anche grazie alla volontà del giocatore, che vuole trasferirsi in rossonero e che sta spingendo. Stessa cosa vale per il suo entourage. Kostic, ha chiosato il 'CorSport', è stato suggerito al Milan dal suo connazionale Dejan Savicevic, grande ex giocatore del Diavolo negli anni Novanta.

Leggi anche
Milan, occhi puntati su Kean: ecco cosa è successo durante Fiorentina-Torino
Calciomercato, il Milan incassa! In arrivo 70 milioni di euro: linfa per i colpi in entrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA