Sì, lo sappiamo, il calciomercato invernale ha chiuso da pochissimi giorni e già vi parliamo di quello estivo: ma non è 'colpa' nostra, è il Milan che ha già - da tempo a dire la verità - a lavorare in funzione della finestra di giugno, luglio e agosto. Prova ne è che, a gennaio, è entrato il solo Niclas Füllkrug, mentre per un bel colpo in prospettiva come Alphadjo Cissè si attenderà la stagione 2026-2027. Anche durante l'ultima sessione trasferimenti, ad ogni modo, il Diavolo non si è fatto mancare un affare con gli amici del Chelsea. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato, il Milan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea
Milan e Chelsea sono club amici: vantano ottimi rapporti e numerose operazioni di calciomercato, anche molto fruttuose, alle spalle: ecco quale potrebbe essere il prossimo giocatore a percorrere la strada da Londra in direzione Milano
