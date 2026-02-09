Calciomercato Milan, un maxi-tesoretto dalle cessioni — Esattamente il doppio, 24 milioni di euro, potrebbe poi arrivare dalla cessione definitiva di Samuel Chukwueze al Fulham. Assolutamente possibile, se il nigeriano confermerà il buon rendimento in Premier League (3 gol e 4 assist) anche nella seconda parte della stagione. Attualmente, 'Chuku' è un titolare dei 'Cottagers' e ci sono alte probabilità che i londinesi esercitino il diritto di riscatto.

In estate, poi, il Bologna verserà 7 milioni di euro al Milan per rilevare a titolo definitivo Tommaso Pobega e altrettanto farà la Cremonese, con un bonifico di 3,5 milioni di euro, per riscattare Filippo Terracciano. A patto, però, che la squadra di Davide Nicola resti in Serie A. Stanno per essere soddisfatte, poi, tutte le condizioni per la permanenza di Lorenzo Colombo al Genoa.

Prevedevano 5 gol complessivi tra tutte le competizioni, 22 presenze e la permanenza in Serie A del Genoa. I gol sono 6 e le partite 24, a livello personale il traguardo è raggiunto. La salvezza rossoblù sarà determinante. Per il Milan sarebbero altri 10 milioni di euro. Arriveranno soldi anche da Como, per l'obbligo di riscatto di Álvaro Morata: un ricavo, tra prestito e cessione, di 15 milioni di euro.

La cifra potrebbe aumentare con Bennacer e Musah, ma ... — Il tesoretto, per il Milan, potrebbe salire ancora. Per esempio, ha fatto notare la 'rosea', se la Dinamo Zagabria riscattasse Ismaël Bennacer per i 1o milioni di euro previsti. Per il franco-algerino, finora, un gol in 12 presenze in Croazia. Quindi, a inizio mese, uno stiramento che lo terrà fuori a lungo. Vedremo, quindi, ciò che succederà.

Quasi impossibile che l'Atalanta versi 26 milioni di euro al Milan per riscattare Yunus Musah, che, in 12 partite di Serie A con la 'Dea', ne ha giocate appena 2 da titolare. Torneranno, poi, a Milanello dai prestiti Warren Bondo (Cremonese), Christian Comotto (Spezia), Francesco Camarda (Lecce) e Kevin Zeroli (Juve Stabia).