CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, il Milan incassa! In arrivo 70 milioni di euro: linfa per i colpi in entrata

Il Milan passa all'incasso: 70 milioni di euro (potenzialmente) sono in arrivo dai giocatori ceduti momentaneamente in prestito, in questa stagione, presso altre società. Qualcuno andrà via, qualcun altro rientrerà alla base. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan, ricordando come il club di Via Aldo Rossi possa incassare ben 70 milioni di euro dalle cessioni, a titolo definitivo, dei calciatori che, nel calciomercato estivo 2025, sono stati ceduti momentaneamente in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

La 18esima presenza (da almeno 45 minuti) di Álex Jiménez con il Bournemouth, per esempio, ha già fatto scattare l'obbligo di riscatto da parte delle 'Cherries' sul cartellino del laterale spagnolo, classe 2005: gli inglesi hanno speso 19,5 milioni di euro più 5 di bonus, di cui metà - per accordi pregressi - finirà nelle casse del Real Madrid. Al Milan ne vanno circa 12.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, un maxi-tesoretto dalle cessioni

—  

Esattamente il doppio, 24 milioni di euro, potrebbe poi arrivare dalla cessione definitiva di Samuel Chukwueze al Fulham. Assolutamente possibile, se il nigeriano confermerà il buon rendimento in Premier League (3 gol e 4 assist) anche nella seconda parte della stagione. Attualmente, 'Chuku' è un titolare dei 'Cottagers' e ci sono alte probabilità che i londinesi esercitino il diritto di riscatto.

In estate, poi, il Bologna verserà 7 milioni di euro al Milan per rilevare a titolo definitivo Tommaso Pobega e altrettanto farà la Cremonese, con un bonifico di 3,5 milioni di euro, per riscattare Filippo Terracciano. A patto, però, che la squadra di Davide Nicola resti in Serie A. Stanno per essere soddisfatte, poi, tutte le condizioni per la permanenza di Lorenzo Colombo al Genoa.

Prevedevano 5 gol complessivi tra tutte le competizioni, 22 presenze e la permanenza in Serie A del Genoa. I gol sono 6 e le partite 24, a livello personale il traguardo è raggiunto. La salvezza rossoblù sarà determinante. Per il Milan sarebbero altri 10 milioni di euro. Arriveranno soldi anche da Como, per l'obbligo di riscatto di Álvaro Morata: un ricavo, tra prestito e cessione, di 15 milioni di euro.

La cifra potrebbe aumentare con Bennacer e Musah, ma ...

—  

Il tesoretto, per il Milan, potrebbe salire ancora. Per esempio, ha fatto notare la 'rosea', se la Dinamo Zagabria riscattasse Ismaël Bennacer per i 1o milioni di euro previsti. Per il franco-algerino, finora, un gol in 12 presenze in Croazia. Quindi, a inizio mese, uno stiramento che lo terrà fuori a lungo. Vedremo, quindi, ciò che succederà.

Quasi impossibile che l'Atalanta versi 26 milioni di euro al Milan per riscattare Yunus Musah, che, in 12 partite di Serie A con la 'Dea', ne ha giocate appena 2 da titolare. Torneranno, poi, a Milanello dai prestiti Warren Bondo (Cremonese), Christian Comotto (Spezia), Francesco Camarda (Lecce) e Kevin Zeroli (Juve Stabia).

