Il Milan continua la preparazione in vista della trasferta di Pisa, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, in programma venerdì 13 alle 20:45. I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri. Il Diavolo non è sceso in campo questo week-end a causa dell'inagibilità di San Siro, il match contro il Como di Fabregas sarà recuperato mercoledì 18 febbraio. Nonostante lo stop del campionato, il lavoro dietro le quinte non si è fermato e da un altro stadio italiano arrivano novità importanti.
Milan, occhi puntati su Kean: ecco cosa è successo durante Fiorentina-Torino
Mentre la squadra riposa, il Milan resta vigile sul calciomercato e approfondisce alcune piste: Kean che resta uno dei nomi in cima alla lista e l'episodio del Franchi lo conferma
Calciomercato, scout del Milan a Firenze per seguire Kean—
Come riportato da Nicolò Schira, nella giornata di sabato uno scout del Milan era presente al Franchi in occasione di Fiorentina-Torino per osservare da vicino Moise Kean. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’attaccante della Nazionale resta un profilo seguito con grande attenzione dalla dirigenza rossonera, anche se l’operazione non si presenta semplice. La clausola da pagare per strapparlo alla Viola è di 62 milioni di euro, valutazioni in corso in Via Aldo Rossi.
