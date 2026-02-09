Mentre la squadra riposa, il Milan resta vigile sul calciomercato e approfondisce alcune piste: Kean che resta uno dei nomi in cima alla lista e l'episodio del Franchi lo conferma

Il Milan continua la preparazione in vista della trasferta di Pisa, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, in programma venerdì 13 alle 20:45. I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri. Il Diavolo non è sceso in campo questo week-end a causa dell'inagibilità di San Siro, il match contro il Como di Fabregas sarà recuperato mercoledì 18 febbraio. Nonostante lo stop del campionato, il lavoro dietro le quinte non si è fermato e da un altro stadio italiano arrivano novità importanti.