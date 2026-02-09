Uno dei giocatori prestati dal Milan in estate è Ismael Bennacer . Il centrocampista non sta giocando al momento con la Dinamo Zagabria: nella sfida del 22 gennaio contro l'Osijek, l'algerino è uscito per uno stiramento alla coscia . Secondo Calciomercato.com Bennacer dovrebbe restare ai box per alcune settimane . Un infortunio che potrebbe anche mettere a rischio l'eventuale riscatto.

Il Milan potrebbe incassare 10 milioni di euro dalla cessione di Bennacer: il riscatto, si legge, sarebbe già stato complesso per l'ingaggio da 4 milioni del centrocampista rossonero. Questo infortunio potrebbe spingere la dirigenza della Dinamo Zagabria a ripensarci. Nel caso in cui Bennacer non dovesse essere riscattato tornerebbe al Milan, non sarebbe un'ottima notizia per il bilancio rossonero, visto lo stipendio molto alto del giocatore. Difficile anche pensare che possa tornare utile per Massimiliano Allegri visto come sono andate le ultime sessioni di calciomercato tra il Milan e Bennacer. Vedremo quale sarà il futuro del centrocampista.