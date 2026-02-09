Di Marzio non ha dubbi: 'Il Milan ha fatto un calciomercato da otto'

Pianeta Milan
Di Marzio netto: “Il Milan ha fatto un calciomercato da otto, Maignan è il vero acquisto di gennaio”

Nel suo intervento durante la trasmissione 'Sky Calcio Unplugged', il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha detto la sua sul calciomercato del Milan
È già passata una settimana dalla chiusura del calciomercato invernale, è arrivato il momento di tirare le somme. Il Milan ha acquistato un attaccante per il presente: Niclas Fullkrug; e un centrocampista per il futuro: Alphadjo Cissè. Tra questi due colpi ci sono stati il rinnovo di Maignan e il caso Mateta, due vicende diverse ma che hanno segnato a loro modo il mese di gennaio rossonero.

Le parole di Gianluca Di Marzio sul calciomercato del Milan

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha commentato il mercato del Milan sul canale YouTube di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole: "Il Milan ha fatto un mercato da 8, non era facile cambiare pelle ad una squadra che aveva bisogno di giocatori di leadership. Fullkrug ha dato ad Allegri una variabile tattica in più, ma il vero acquisto del mercato invernale è il rinnovo di Maignan, un giocatore che ha un carisma incredibile".

"Modric nella prima parte di campionato ha fatto la differenza. Rabiot è un giocatore che ti stravolge la squadra. De Winter sta crescendo. Il Milan voleva anticipare l'acquisto di Mateta perchè Fullkrug è in prestito, non è detto che rimanga. Stiamo parlando di un attaccante completo, poi le visite mediche hanno bloccato tutto. Meglio evitare di prendere giocatori che hanno questi problemi fisici", ha concluso Di Marzio.

