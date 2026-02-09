Di Marzio non ha dubbi: 'Il Milan ha fatto un calciomercato da otto'

"Modric nella prima parte di campionato ha fatto la differenza. Rabiot è un giocatore che ti stravolge la squadra. De Winter sta crescendo. Il Milan voleva anticipare l'acquisto di Mateta perchè Fullkrug è in prestito, non è detto che rimanga. Stiamo parlando di un attaccante completo, poi le visite mediche hanno bloccato tutto. Meglio evitare di prendere giocatori che hanno questi problemi fisici", ha concluso Di Marzio.