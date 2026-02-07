Calciomercato Milan, Moretto: 'Mateta? Allegri aveva detto no'

Pianeta Milan
Moretto rivela: “Mateta? Per Allegri non era l’attaccante giusto. Aveva detto …”

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato in un recente video su 'YouTube'. Qualche retroscena sul calciomercato del Milan: il punto su Mateta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il calciomercato invernale è terminato da meno di una settimana e continuano le voci e i retroscena sulle mosse fatte o non fatte. Anche sul Milan continuano le indiscrezioni e le rivelazioni. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del mancato arrivo di Mateta. Non solo il problema al ginocchio. Il retroscena su Allegri.

"Il no del Milan, successivamente alle visite mediche, a Mateta per gennaio è un no che si conferma anche per il futuro in vista di giugno. Mateta non vestirà la maglia del Milan nemmeno in estate. Massimiliano Allegri aveva detto di no, o comunque non era totalmente d'accordo sulla possibilità di andare ad ingaggiare Mateta, perché non lo considerava l'attaccante giusto su cui puntare. Mettiamola così, non era una primissima scelta per Allegri".

Vedremo quindi in estate chi sarà il nuovo (se non i nuovi) attaccanti del Milan che Massimiliano Allegri avrà a disposizione per la propria rosa.

