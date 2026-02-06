Pianeta Milan
DS Catanzaro: “Cissè ha avuto la possibilità di andare subito al Milan. È rimasto perché …”

Il Milan, nell'ultimo calciomercato invernale, ha acquistato Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona: il giocatore, però, è rimasto in prestito al Catanzaro, in Serie B, per concludere la stagione. Il DS dei calabresi ha spiegato il motivo
Nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha piazzato un interessante colpo per il futuro: Alphadjo Cissè. Il club rossonero, come noto, si è inserito nell'operazione tra Hellas Verona e PSV Eindhoven, praticamente conclusa, portando il centrocampista offensivo italiano, classe 2006, in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, il retroscena sull'operazione Cissè

Affare concluso sulla base di 8 milioni di euro, più 1,5 milioni di euro di bonus. Il calciatore trevigiano, di origini guineane, è rimasto, però, a giocare a Catanzaro in prestito, laddove ha disputato già la prima metà di stagione. Si unirà al Milan di Massimiliano Allegri soltanto a partire dalla stagione 2026-2027.

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha commentato così l'operazione con il Milan per Cissè in conferenza stampa. "Ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio".

Finora, in stagione, Cissè ha segnato 6 gol e fornito un assist in 21 partite con i giallorossi allenati dall'ex centrocampista rossonero Alberto Aquilani tra campionato di Serie B e Coppa Italia.

