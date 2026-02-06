Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha commentato così l'operazione con il Milan per Cissè in conferenza stampa. "Ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio".