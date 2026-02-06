Pianeta Milan
Giuseppe Riso, procuratore dell'ex attaccante rossonero Daniel Maldini, classe 2001, ha commentato il trasferimento del suo assistito dall'Atalanta alla Lazio nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato. Ecco le sue parole
Giuseppe Riso, fondatore della 'GR Sports', è procuratore di alcuni calciatori con un presente e con un passato nel Milan: il famoso agente ha rilasciato alcune dichiarazioni su di loro in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Qui di seguito, uno stralcio delle sue parole su Daniel Maldini.

Il secondogenito di Paolo Maldini, dopo aver lasciato il Diavolo per il Monza, non è riuscito ad imporsi, come avrebbe voluto, nell'Atalanta. Quindi, nell'ultima sessione invernale di calciomercato, l'attaccante classe 2001 è passato in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro nella fila della Lazio.

Così Riso sul nuovo numero 27 biancoceleste. «Ritengo la Lazio la piazza giusta per Daniel. Lui è forte e lo sanno tutti: lo dimostrerà, ne sono sicuro. Arriva da un tipo di calcio diverso con Raffaele Palladino, ma si adatterà a quello di Maurizio Sarri che potrà valorizzarlo nel migliore dei modi».

