"Gli avevano mostrato il progetto sportivo in maniera diversa: andando al Milan probabilmente sarebbe dovuto partire in prestito, mentre con i friulani sarebbe andato subito in Prima Squadra - ha concluso Spada sulla vicenda Arizala -. Il ragazzo si è subito innamorato del progetto, anche per il passato dei vari colombiani che hanno giocato a Udine. Così ha manifestato a noi la sua volontà. L'Udinese ha ovviamente pareggiato le condizioni del Milan. La volontà del giocatore però era quella di giocare nell'Udinese".