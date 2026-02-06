Pianeta Milan
DS Independiente Medellín: “Arizala? C’era il Milan prima dell’Udinese, ma …”

Federico Spada, direttore sportivo dei colombiani dell'Independiente Medellín, ha rivelato perché Juan David Arizala - terzino sinistro classe 2005 - si è trasferito all'Udinese anziché al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato invernale
Come si ricorderà, nel corso dell'ultimo calciomercato invernale, il Milan aveva praticamente messo le mani su Juan David Arizala, classe 2005, terzino sinistro colombiano in forza al Deportivo Independiente Medellín. Quando, però, tutto lasciava presagire alla conclusione dell'operazione, sui 3 milioni di euro più bonus più percentuale sulla futura rivendita del calciatore sudamericano, l'Udinese si è inserita bruciando il Milan e portando il laterale mancino in Friuli.

Calciomercato Milan, il motivo del mancato arrivo di Arizala

Cosa è successo? Perché il Diavolo non è riuscito a concludere l'operazione? Lo ha spiegato, oggi, a 'TuttoMercatoWeb', Federico Spada, direttore sportivo del Deportivo Independiente Medellín. "C'era il Milan prima dell'Udinese, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Il giorno prima della finale di coppa contro l'Atlético Nacional è arrivata l'offerta dell'Udinese. II giocatore ci ha manifestato di voler andare li per poter puntare a giocare".

"Gli avevano mostrato il progetto sportivo in maniera diversa: andando al Milan probabilmente sarebbe dovuto partire in prestito, mentre con i friulani sarebbe andato subito in Prima Squadra - ha concluso Spada sulla vicenda Arizala -. Il ragazzo si è subito innamorato del progetto, anche per il passato dei vari colombiani che hanno giocato a Udine. Così ha manifestato a noi la sua volontà. L'Udinese ha ovviamente pareggiato le condizioni del Milan. La volontà del giocatore però era quella di giocare nell'Udinese".

