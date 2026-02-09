Pianeta Milan
Calciomercato, tre big di Premier League ci provano per Tonali: ecco cosa sta succedendo

Tre big di Premier League pronte a fare follie per ingaggiare Sandro Tonali nella prossima finestra di calciomercato, il Newcastle fissa il prezzo per l'ex centrocampista del Milan
Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate 2023, dopo 3 stagioni in rossonero, approdando al Newcastle per £52 milioni (circa €60 milioni). Dopo quasi un anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è finalmente riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe, attirando su di sé le attenzioni di diverse big di Premier League.

Calciomercato, il futuro di Tonali

Tonali è uno degli uomini chiave dei 'Magpies': in questa stagione ha già collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 5 assist. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato inglese. Secondo quanto riportato da 'talkSport', ci sarebbero tre squadre di Premier League interessate al centrocampista della Nazionale.

Il Manchester City, il cui allenatore, Pep Guardiola, è un grande ammiratore dell'ex Milan. Il Manchester United, che sta cercando un sostituto di Casemiro, in scadenza di contratto a giugno. L'Arsenal, che aveva fatto un tentativo in extremis durante la finestra di gennaio. Anche la Juventus continua a monitorare la situazione, forte del desiderio di Tonali di tornare in Serie A. La richiesta del Newcastle, che non vorrebbe privarsi del suo centrocampista, oscilla tra i £80 e i £100 milioni (€92-115 milioni). 

