LEGGI ANCHE: Schira: “Mateta, Disasi e i colpi del mercato estivo del Milan: vi dico tutto” | ESCLUSIVA >>>
Il Manchester City, il cui allenatore, Pep Guardiola, è un grande ammiratore dell'ex Milan. Il Manchester United, che sta cercando un sostituto di Casemiro, in scadenza di contratto a giugno. L'Arsenal, che aveva fatto un tentativo in extremis durante la finestra di gennaio. Anche la Juventus continua a monitorare la situazione, forte del desiderio di Tonali di tornare in Serie A. La richiesta del Newcastle, che non vorrebbe privarsi del suo centrocampista, oscilla tra i £80 e i £100 milioni (€92-115 milioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA