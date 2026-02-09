Sandro Tonali , centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate 2023, dopo 3 stagioni in rossonero, approdando al Newcastle per £52 milioni (circa €60 milioni). Dopo quasi un anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è finalmente riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe, attirando su di sé le attenzioni di diverse big di Premier League.

Calciomercato, il futuro di Tonali

Tonali è uno degli uomini chiave dei 'Magpies': in questa stagione ha già collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 5 assist. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato inglese. Secondo quanto riportato da 'talkSport', ci sarebbero tre squadre di Premier League interessate al centrocampista della Nazionale.