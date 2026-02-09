Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, nuovo attaccante: i tre nomi sul taccuino di Tare e Allegri
Il Milan pensa già alla finestra estiva di calciomercato e il direttore sportivo Igli Tare ha messo in lista tre attaccanti per rinforzare il reparto avanzato della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco chi sono nell'approfondimento di 'Tuttosport'
'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ha ricordato come l'obiettivo del club di Via Aldo Rossi - per la sessione estiva 2026 - sia quella di reperire un centravanti da 15-20 gol a stagione che, tuttora, manca nella rosa dell'allenatore Massimiliano Allegri.

A maggior ragione con Santiago Giménez destinato a fare i bagagli dopo i Mondiali e il futuro della coppia Christopher Nkunku-Niclas Füllkrug tutto da scrivere. Allegri vorrebbe un centravanti già rodato nel campionato di Serie A e, per 'Tuttosport', può prendere quota il nome di Moise Kean, classe 2000 in forza alla Fiorentina, da tempo nei radar del Diavolo.

Kean, che gode del gradimento di Allegri, il quale lo ha lanciato e valorizzato ai tempi della Juventus, risponde in pieno ai parametri societari: 25 anni, con ampi margini di miglioramento. Il problema? Il prezzo. Al netto della clausola risolutoria da 62 milioni di euro, valida soltanto dal 1° al 15 luglio, non sarà facile strapparlo ai viola.

Kean, però, per 'Tuttosport', non è l'unica vecchia conoscenza di Allegri che stuzzica il Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è tornato infatti alla carica in queste settimane con Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, per portare l'attaccante serbo, classe 2000, in maglia rossonera.

Soluzione, questa, gradita allo stesso bomber, che ormai ritiene l'Italia la sua seconda casa. L'offerta del Milan (contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti all'anno), però, non sembra essere sufficiente per Vlahovic e per il suo entourage, che puntano a strappare uno stipendio in doppia cifra. A queste condizioni economiche, per il Milan - secondo 'Tuttosport' - diventa difficile piazzare il colpo.

Se Vlahovic troverà chi soddisferà certe pretese economiche bene, altrimenti la sensazione è che il suo nome possa tornare d'attualità dalle parti di 'Casa Milan' verso maggio, ma ai parametri del club meneghino. Sullo sfondo, poi, spunta una terza candidatura: quella di Gabriel Jesus.

Occhio a Gabriel Jesus: si è affidato al procuratore italiano Branchini

Classe 1997, l'attaccante brasiliano dell'Arsenal andrà in scadenza di contratto con il club londinese il 30 giugno 2027 e, al momento, non si registrano accelerazioni sul fronte rinnovo. Il Milan monitora la vicenda, pronto a sondare il terreno in caso di addio dell'ex Palmeiras e Manchester City ai 'Gunners'. Gli infortuni sono un ricordo, il giocatore sta bene, è tornato a titolare nella squadra di Mikel Arteta.

Il fatto, però, che si sia affidato ad un agente italiano, Giovanni Branchini (lo stesso di Allegri, n.d.r.), potrebbe rappresentare un indizio per il futuro. Che Gabriel Jesus, sedotto e abbandonato dall'Inter nel 2016 in favore di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, abbia voglia di Italia e di Serie A?

