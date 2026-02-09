Calciomercato Milan, Kean e Vlahovic godono del sì di Allegri — Kean, che gode del gradimento di Allegri, il quale lo ha lanciato e valorizzato ai tempi della Juventus, risponde in pieno ai parametri societari: 25 anni, con ampi margini di miglioramento. Il problema? Il prezzo. Al netto della clausola risolutoria da 62 milioni di euro, valida soltanto dal 1° al 15 luglio, non sarà facile strapparlo ai viola.

Kean, però, per 'Tuttosport', non è l'unica vecchia conoscenza di Allegri che stuzzica il Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è tornato infatti alla carica in queste settimane con Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, per portare l'attaccante serbo, classe 2000, in maglia rossonera.

Soluzione, questa, gradita allo stesso bomber, che ormai ritiene l'Italia la sua seconda casa. L'offerta del Milan (contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti all'anno), però, non sembra essere sufficiente per Vlahovic e per il suo entourage, che puntano a strappare uno stipendio in doppia cifra. A queste condizioni economiche, per il Milan - secondo 'Tuttosport' - diventa difficile piazzare il colpo.

Se Vlahovic troverà chi soddisferà certe pretese economiche bene, altrimenti la sensazione è che il suo nome possa tornare d'attualità dalle parti di 'Casa Milan' verso maggio, ma ai parametri del club meneghino. Sullo sfondo, poi, spunta una terza candidatura: quella di Gabriel Jesus.

Occhio a Gabriel Jesus: si è affidato al procuratore italiano Branchini — Classe 1997, l'attaccante brasiliano dell'Arsenal andrà in scadenza di contratto con il club londinese il 30 giugno 2027 e, al momento, non si registrano accelerazioni sul fronte rinnovo. Il Milan monitora la vicenda, pronto a sondare il terreno in caso di addio dell'ex Palmeiras e Manchester City ai 'Gunners'. Gli infortuni sono un ricordo, il giocatore sta bene, è tornato a titolare nella squadra di Mikel Arteta.

Il fatto, però, che si sia affidato ad un agente italiano, Giovanni Branchini (lo stesso di Allegri, n.d.r.), potrebbe rappresentare un indizio per il futuro. Che Gabriel Jesus, sedotto e abbandonato dall'Inter nel 2016 in favore di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, abbia voglia di Italia e di Serie A?