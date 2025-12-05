Bennacer, che idea nell'ultima vittoria della Dinamo Zagabria: ecco il video

Nell'ultima sessione di calciomercato, il Milan ha ceduto diversi giocatori con la formula del prestito, in totale sono dodici. Tra questi, una dei trasferimenti più inaspettati è stato quello di Ismael Bennacer, finito in Croazia, alla Dinamo Zagabria, squadra che milita in Europa League. La formula del suo trasferimento è la seguente: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.