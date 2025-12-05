Bennacer, che idea nell'ultima vittoria della Dinamo Zagabria: ecco il video

Nell'ultima giornata di campionato, l'ex Milan è tornato titolare ed è stato uno dei protagonisti nella vittoria 0-2 contro il Gorica. Come vediamo nel video pubblicato dalla pagina Instagram di 'ComoTv', l'algerino ha ispirato l'azione del primo gol della Dinamo con uno 'scavetto' morbido che ha liberato Zajc per l'assist del gol dello 0-1 firmato da Bakrar.
Con la maglia della Dinamo Zagabria, Bennacer ha totalizzato 9 presenze totali, con 2 assist all'attivo. Una volta utile al Milan grazie ai suoi recuperi e ai suoi intercetti, ora potrebbe tornare importante per le casse rossonere, garantendo un bottino cospicuo per il suo cartellino.
