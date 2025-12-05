Bennacer, che idea nell'ultima vittoria della Dinamo Zagabria: ecco il video

Pianeta Milan
Milan, guarda Bennacer: che idea geniale per il vantaggio della Dinamo Zagabria

Nell'ultima vittoria della Dinamo Zagabria, l'ex Milan Ismael Bennacer ha ispirato l'azione del primo gol grazie a un'idea geniale. Ecco il video
Nell'ultima sessione di calciomercato, il Milan ha ceduto diversi giocatori con la formula del prestito, in totale sono dodici. Tra questi, una dei trasferimenti più inaspettati è stato quello di Ismael Bennacer, finito in Croazia, alla Dinamo Zagabria, squadra che milita in Europa League. La formula del suo trasferimento è la seguente: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Dopo sei stagioni con la maglia del Milan, lo scorso anno fu ceduto in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi dove accumulò diverse buone prestazioni ma non fu riscattato. L'ufficialità del suo passaggio in terra croata avvenne a mercato italiano concluso, in data 5 settembre 2025, col dettaglio del 60% dello stipendio pagato dal club di Via Aldo Rossi.

Nell'ultima giornata di campionato, l'ex Milan è tornato titolare ed è stato uno dei protagonisti nella vittoria 0-2 contro il Gorica. Come vediamo nel video pubblicato dalla pagina Instagram di 'ComoTv', l'algerino ha ispirato l'azione del primo gol della Dinamo con uno 'scavetto' morbido che ha liberato Zajc per l'assist del gol dello 0-1 firmato da Bakrar.

Con la maglia della Dinamo Zagabria, Bennacer ha totalizzato 9 presenze totali, con 2 assist all'attivo. Una volta utile al Milan grazie ai suoi recuperi e ai suoi intercetti, ora potrebbe tornare importante per le casse rossonere, garantendo un bottino cospicuo per il suo cartellino.

