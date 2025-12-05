Jashari orribile. Analisi Lazio-Milan 1-0: guardate che fa Allegri

Una sconfitta amara, ma non troppo, Lazio-Milan 1-0, con i rossoneri che lasciano la Coppa Italia già agli ottavi. Una partita brutta tecnicamente, giocata male dal Milan dal punto di vista della qualità, non della tattica. Anzi, i rossoneri l'avevano preparata bene. In particolare, nel video con il nostro match analyst Mattia Pellé, si mette in risalto quanto Massimiliano Allegri chiedesse certe cose ai suoi ragazzi senza essere accontentato. Inoltre, era la partita di Jashari, che nel primo tempo è stato orribile! Vi spieghiamo perché e analizziamo tutto nel dettaglio nel nostro video che trovate qui in basso. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella! Soprattutto, però, commentate per dirci la vostra!