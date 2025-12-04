Meglio perdere oggi! Lazio-Milan 1-0: ma diranno che abbiamo meritato?

Una sconfitta che non lascia spazio a rifacimenti, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri sono fuori dalla Coppa Italia già agli ottavi. E se per molti era un obiettivo, c'è da dire che è meglio perdere oggi che in campionato. Tuttavia, è una sconfitta che insegna molto: questa squadra non può prendere sotto gamba nessuna partita. Erano le nostre riserve contro i loro titolari. Eppure i rossoneri oggi avrebbero meritato molto più dei biancocelesti, ma nessuno ve lo dirà. Lo facciamo noi nel video sul nostro canale YouTube qui sotto, in cui però sottolineiamo anche tutti i problemi che ci sono stati oggi. Senza dimenticare il gol su calcio d'angolo che non c'era: ora silenzio stampa? Ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi se non siete iscritti e di attivare la campanella! Inoltre commentate per dirci la vostra sulla partita!