Milan, questa sera il Diavolo torna in campo per sfidare di nuovo la Lazio: dopo la vittoria per 1-0 in campionato, arriva la possibile rivincita per i biancocelesti in Coppa Italia. Questa mattina tanto spazio a notizie molto interessante sui rossoneri: le ultime novità sulle possibile mosse di Allegri per questa sera. La possibile strategia per il mercato. Parla De Zerbi: Rabiot, Milan e non solo. L'errore fatto con Mike Maignan. Ecco le top news del 4 dicembre 2025 di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
