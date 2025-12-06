Andreazzoli chiamato ‘Nonno’: ecco il curioso retroscena con Bennacer

L'ex tecnico dei toscani ha parlato velocemente anche di un altro centrocampista del Milan ovvero Samuele Ricci: "Sono un buono e credo di aver aiutato tanti ragazzi a crescere. Asllani, Ricci, Baldanzi e compagnia". Ricci, finora, non ha ancora conquistato la titolarità con il Milan. L'ex centrocampista del Torino, infatti, parte dietro a tre centrocampisti molto importanti come Fofana, Modric e Rabiot. A causa dell'infortunio dell'ex Monaco, Ricci potrebbe giocare dal primo minuto lunedì, proprio contro i granata. Vedremo quale sarà la scelta definitiva di Allegri.