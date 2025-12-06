Pianeta Milan
Andreazzoli chiamato 'Nonno': ecco il curioso retroscena con Bennacer
La chiamavano ‘Nonno’. Colpa di Bennacer? L’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli racconta il curioso retroscena. Estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
L’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato anche di un retroscena che riguarda Ismael Bennacer, ex centrocampista del Milan (ecco come sta facendo l'algerino). Ecco il racconto.

La chiamavano ‘Nonno’. Colpa di Bennacer? La domanda nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Andreazzoli risponde: "Non mi ricordo come nacque. Bennacer prima di andare al Milan mi mandò un messaggio molto bello chiamandomi così, non so se era la prima volta. L’ho sempre trovato un soprannome carino".

L'ex tecnico dei toscani ha parlato velocemente anche di un altro centrocampista del Milan ovvero Samuele Ricci: "Sono un buono e credo di aver aiutato tanti ragazzi a crescere. Asllani, Ricci, Baldanzi e compagnia". Ricci, finora, non ha ancora conquistato la titolarità con il Milan. L'ex centrocampista del Torino, infatti, parte dietro a tre centrocampisti molto importanti come Fofana, Modric e Rabiot. A causa dell'infortunio dell'ex Monaco, Ricci potrebbe giocare dal primo minuto lunedì, proprio contro i granata. Vedremo quale sarà la scelta definitiva di Allegri.

