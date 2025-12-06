L'ex allenatore del Milan parla di Bartesaghi

Lantignotti ne parla così a Gazzetta.it: "Me lo ricordo nel ritiro di Pinzolo: aveva 16 anni e quell’anno esplose fisicamente, era già 1.85, molto più alto dei suoi coetanei". Quali pregi ha? Lantignotti risponde: "La palla ad aggirare la difesa da sinistra, una dote che in pochi hanno. Questo l’ha fatto esplodere. Nell’anno in cui arrivammo in semifinale del campionato nazionale fece una marea di assist ai nostri due centravanti. Contro l’Inter di Pio Esposito o le altre big faceva sempre la differenza. Lì ho capito di avere tra le mani qualcuno di speciale". E aggiunge: "A fine allenamento si metteva a provare cross fino allo sfinimento".