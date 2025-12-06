Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ricci estasiato: “Modric vede cose che gli altri non vedono, un fenomeno. Con lui e Rabiot hai più sicurezza”

INTERVISTE

Ricci estasiato: “Modric vede cose che gli altri non vedono, un fenomeno. Con lui e Rabiot hai più sicurezza”

Ricci: 'Modric è spaziale, un fenomeno. Con lui e Rabiot hai più sicurezza'
Nella lunga intervista su 'Tuttosport' di Samuele Ricci, il centrocampista del Milan sottolinea l'importanza di avere in campo, e fuori, campioni come Luka Modric e Adrien Rabiot. Ecco le sue parole
Redazione

Nell'ultima sessione di calciomercato, il Milan ha acquistato ben quattro centrocampisti per rifarsi il look in vista delle stagione successiva. Oltre alle grandi firme di Modric, Rabiot e Jashari, è arrivato dal Torino Samuele Ricci, comprato dal club granata per una cifra complessiva di 24,5 milioni di euro (bonus inclusi). Presa sottovalutata, ma che in questi primi mesi di stagione si è rivelata una grande soluzione per tutti i ruoli della mediana rossonera.

Ricci, ecco le parole su Modric e Rabiot

—  

Nella lunga intervista concessa al quotidiano 'Tuttosport', il centrocampista Azzurro ha parlato, tra le altre cose, dei suoi due grandi compagni di reparto: Luka Modric e Adrien Rabiot. Nelle sue risposte si evince tutta l'importanza dei due pesi massimi in campo e all'interno dello spogliatoio rossonero. Ecco di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE

Su com'è Luka Modrić visto da vicino: «Spaziale. È un fenomeno perché fa cose che altri non fanno e vede cose che gli altri non vedono. Tante cose le puoi “rubare” ma fino a certo punto perché poi c’è il talento smisurato che lo rende unico, sennò sarebbe troppo facile. In tal senso è impressionante la sua intelligenza calcistica: lui sa sempre dove casca il pallone».

LEGGI ANCHEMilan, Modric è davvero insostituibile: ecco i numeri che testimoniano l'importanza del croato

Sulla coppia Modrić - Adrien Rabiot: «Averli in campo ti dà sicurezza. In più, a Milanello, sono due ragazzi splendidi» ha concluso il mediano rossonero.

Leggi anche
Ricci sul suo ruolo preferito: “Mi diverto molto come regista, ma Allegri ci chiede di...
Ricci così su Allegri: “È il numero uno nella gestione del gruppo. Ci dà tanta serenità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA