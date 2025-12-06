Ricci: 'Modric è spaziale, un fenomeno. Con lui e Rabiot hai più sicurezza'

Su com'è Luka Modrić visto da vicino: «Spaziale. È un fenomeno perché fa cose che altri non fanno e vede cose che gli altri non vedono. Tante cose le puoi “rubare” ma fino a certo punto perché poi c’è il talento smisurato che lo rende unico, sennò sarebbe troppo facile. In tal senso è impressionante la sua intelligenza calcistica: lui sa sempre dove casca il pallone».