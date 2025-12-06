Milan, bene Jashari al rientro dopo 3 mesi: a Torino inizia il suo campionato

Pianeta Milan
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al rientro in campo di Ardon Jashari, valutato in modo positivo dal quotidiano. A Torino può finalmente cominciare il campionato del centrocampista del Milan
Una delle note più dolci nella notte amara di Roma è stato il ritorno in campo del centrocampista rossonero Ardon Jashari, a cui il 'Corriere dello Sport' dedica un piccolo articolo, sottolineando la sua buona prestazione al rientro contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Come ricorda il quotidiano, l'ex Bruges non giocava titolare da ben sei mesi. L'ultima partita dal primo minuto l'ha disputata quando vestiva la maglia nerazzurra del suo precedente club. Dopo il brutto infortunio al perone che l'ha tenuto fuori per più di tre mesi, il centrocampista arrivato dal Belgio per 37 milioni di euro (bonus compresi) è tornato a giocare e ha dimostrato perché la spesa sul suo cartellino non è stata sbagliata.

Dopo un primo tempo in cui ha cercato di sbagliare il meno possibile, nel secondo stava per creare il vantaggio rossonero. Bel lancio sul taglio profondo di Estupinan, bravo a servire dietro Rafa Leao che sbaglia clamorosamente l'occasione da gol partita proprio da un lancio del mediano svizzero.

Da Roma comincia finalmente la stagione di Jashari. Massimiliano Allegri, per il momento, lo vede come un vice Modric. Non è detto che nelle prossime settimane il tecnico livornese non possa inserirlo come mezzala titolare, al fianco del campione croato e del fedelissimo Adrien Rabiot, magari già nella prossima sfida di campionato contro il Torino, vista l'assenza certa di Fofana.

