Milan, bene Jashari al rientro dopo 3 mesi: a Torino inizia il suo campionato

Dopo un primo tempo in cui ha cercato di sbagliare il meno possibile, nel secondo stava per creare il vantaggio rossonero. Bel lancio sul taglio profondo di Estupinan, bravo a servire dietro Rafa Leao che sbaglia clamorosamente l'occasione da gol partita proprio da un lancio del mediano svizzero.
Da Roma comincia finalmente la stagione di Jashari. Massimiliano Allegri, per il momento, lo vede come un vice Modric. Non è detto che nelle prossime settimane il tecnico livornese non possa inserirlo come mezzala titolare, al fianco del campione croato e del fedelissimo Adrien Rabiot, magari già nella prossima sfida di campionato contro il Torino, vista l'assenza certa di Fofana.
