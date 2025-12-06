Milan, bene Jashari al rientro dopo 3 mesi: a Torino inizia il suo campionato

Come ricorda il quotidiano, l'ex Bruges non giocava titolare da ben sei mesi. L'ultima partita dal primo minuto l'ha disputata quando vestiva la maglia nerazzurra del suo precedente club. Dopo il brutto infortunio al perone che l'ha tenuto fuori per più di tre mesi, il centrocampista arrivato dal Belgio per 37 milioni di euro (bonus compresi) è tornato a giocare e ha dimostrato perché la spesa sul suo cartellino non è stata sbagliata.