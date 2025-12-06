Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ricci così su Allegri: “È il numero uno nella gestione del gruppo. Ci dà tanta serenità fuori dal campo”

INTERVISTE

Ricci così su Allegri: “È il numero uno nella gestione del gruppo. Ci dà tanta serenità fuori dal campo”

Ricci: 'Allegri? Numero uno nella gestione del gruppo. Ci dà serenità'
Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole sul suo allenatore Allegri, ritenuto fondamentale in questa sua nuova esperienza con la maglia rossonera
Redazione

Dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri ha la possibilità di riscattarsi lunedì sera, quando affronterà il Torino, nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2025/26. Nella giornata di oggi, proprio un ex granata ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Parliamo del centrocampista rossonero Samuele Ricci, che nel corso della lunga chiacchierata ha analizzato la figura di Mister Allegri in questa stagione, finora positiva, con la maglia del Milan. Ecco le sue parole sul tecnico toscano.

Le parole di Ricci su Allegri rilasciate a 'Tuttosport'

—  

Il centrocampista passato al Milan nell'ultima sessione di calciomercato estivo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro (bonus compresi) ha risposto a una domanda sul suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sottolineando le sue qualità in campo ma soprattutto nel rapporto con lo spogliatoio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHEMilan, Modric è davvero insostituibile: ecco i numeri che testimoniano l'importanza del croato

Su quanto aiuta avere un allenatore come Allegri in panchina: «Tanto perché tutti noi sappiamo cosa ha vinto in carriera. In più, fuori dal campo, Allegri ti dà tanta serenità e penso che nella gestione del gruppo sia il numero uno. In più alle sue spalle ha uno staff molto competente».

Leggi anche
Milan, Ricci: “San Siro non è uno stadio come gli altri: senti entusiasmo e una forza...
Ricci: “Il Milan stenta contro le medio-piccole? Questione di mentalità: è lo scoglio da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA