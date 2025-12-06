Ricci: 'Allegri? Numero uno nella gestione del gruppo. Ci dà serenità'

Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole sul suo allenatore Allegri, ritenuto fondamentale in questa sua nuova esperienza con la maglia rossonera
Dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri ha la possibilità di riscattarsi lunedì sera, quando affronterà il Torino, nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2025/26. Nella giornata di oggi, proprio un ex granata ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Parliamo del centrocampista rossonero Samuele Ricci, che nel corso della lunga chiacchierata ha analizzato la figura di Mister Allegri in questa stagione, finora positiva, con la maglia del Milan. Ecco le sue parole sul tecnico toscano.
Le parole di Ricci su Allegri rilasciate a 'Tuttosport'
Il centrocampista passato al Milan nell'ultima sessione di calciomercato estivo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro (bonus compresi) ha risposto a una domanda sul suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sottolineando le sue qualità in campo ma soprattutto nel rapporto con lo spogliatoio.