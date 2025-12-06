Pianeta Milan
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, in un'intervista rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola ha provato a darsi una spiegazione sul perché i rossoneri vadano molto bene nei big match in Serie A, ma abbiano difficoltà contro squadre inferiori
Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente primo in classifica in Serie A, pari merito con il Napoli a quota 28 punti, si sta distinguendo - in questa stagione - per un particolare importante. I rossoneri, infatti, sono letali nei big match mentre soffrono tremendamente le partite contro le squadre inferiori a loro nell'organico e nel rango.

Il Milan ha infatti battuto, sempre di 'corto muso', Bologna (1-0), Napoli (2-1), Roma (1-0) e Inter (1-0) e pareggiato contro Juventus (0-0) e Atalanta (1-1) fuori casa. Superate, oltretutto, anche Fiorentina (2-1) e Lazio (1-0), sebbene in questa stagione non stiano viaggiando propriamente bene (i viola sono addirittura ultimi in graduatoria).

Ma il Diavolo fa fatica, vera, contro le medio piccole. Vittoria fuori contro l'Udinese (3-0), certo. Ma anche e soprattutto sconfitta interna contro la Cremonese (1-2). Poi pareggi contro Pisa e Parma (2-2). A Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato chiesto - in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola - il perché di questa rendimento 'double face' dei rossoneri.

«Queste difficoltà credo facciano parte del nostro percorso di crescita. Sono cambiati tanti giocatori ed è cambiata pure l’identità della squadra dopo l’arrivo di Allegri: riuscire a diventare implacabili pure nelle partite “normali” credo sia il passo che ci manca per diventare davvero una grande: è una questione di mentalità ed è lo scoglio da superare», le parole di Ricci a 'Tuttosport'.

