Samuele Ricci, centrocampista del Milan, in un'intervista rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola ha provato a darsi una spiegazione sul perché i rossoneri vadano molto bene nei big match in Serie A, ma abbiano difficoltà contro squadre inferiori

Il Milan di Massimiliano Allegri , attualmente primo in classifica in Serie A , pari merito con il Napoli a quota 28 punti , si sta distinguendo - in questa stagione - per un particolare importante. I rossoneri, infatti, sono letali nei big match mentre soffrono tremendamente le partite contro le squadre inferiori a loro nell'organico e nel rango.

Milan, Ricci: "Cambiati tanti giocatori, cambiata identità con Allegri"

Il Milan ha infatti battuto, sempre di 'corto muso', Bologna (1-0), Napoli (2-1), Roma (1-0) e Inter (1-0) e pareggiato contro Juventus (0-0) e Atalanta (1-1) fuori casa. Superate, oltretutto, anche Fiorentina (2-1) e Lazio (1-0), sebbene in questa stagione non stiano viaggiando propriamente bene (i viola sono addirittura ultimi in graduatoria).