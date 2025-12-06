Ma il Diavolo fa fatica, vera, contro le medio piccole. Vittoria fuori contro l'Udinese (3-0), certo. Ma anche e soprattutto sconfitta interna contro la Cremonese (1-2). Poi pareggi contro Pisa e Parma (2-2). A Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è stato chiesto - in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola - il perché di questa rendimento 'double face' dei rossoneri.
«Queste difficoltà credo facciano parte del nostro percorso di crescita. Sono cambiati tanti giocatori ed è cambiata pure l’identità della squadra dopo l’arrivo di Allegri: riuscire a diventare implacabili pure nelle partite “normali” credo sia il passo che ci manca per diventare davvero una grande: è una questione di mentalità ed è lo scoglio da superare», le parole di Ricci a 'Tuttosport'.
