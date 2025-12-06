Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Ricci: “Al Torino cresciuto tantissimo. Con Juric un po’ un salto nel vuoto, ma …”

INTERVISTE

Milan, Ricci: “Al Torino cresciuto tantissimo. Con Juric un po’ un salto nel vuoto, ma …”

Milan, Ricci: 'Al Torino cresciuto tantissimo. Con Juric un po' un salto nel vuoto, ma ...'
Samuele Ricci, classe 2001 ex centrocampista del Torino, tornerà con il Milan di Massimiliano Allegri da avversario in casa dei granata di Marco Baroni lunedì sera nel 'Monday Night' di Serie A. Il ricordo dell'esperienza con il Toro
Daniele Triolo Redattore 

Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, sarà sicuramente la partita di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano, classe 2001, si è trasferito dai granata ai rossoneri per 24,5 milioni di euro (bonus inclusi) più il 10% sulla rivendita nel corso dell'ultima estate di calciomercato.

Ricci: "Al Torino ho conosciuto bellissime persone e lasciato anche tanti amici"

—  

Ma non c'è il rischio che, dopo tre anni e mezzo con il Torino - lasciato da capitano -, Ricci sbagli spogliatoio lunedì sera? «No, no quello è difficile (ride divertito, n.d.r.). Sicuramente mi farà un effetto particolare rimettere piede al 'Grande Torino'. Lì sono cresciuto tantissimo, ho conosciuto bellissime persone e ho lasciato anche tanti amici», ha detto il numero 4 rossonero in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Milan pensa al futuro: nel mirino di Moncada e Tare la stella europea che brilla di più >>>

E sull'allenatore che più lo ha migliorato sotto la Mole, Ricci ha aggiunto: «Sono arrivato con Ivan Jurić e, per il modo in cui giocavo a Empoli, è stato un po’ un salto nel vuoto. Volevo mettermi in gioco in una grandissima piazza con più concorrenza in squadra anche se sapevo che avrei trovato un modo di giocare totalmente diverso: mi sono messo lì, sono cresciuto fisicamente, ho messo ancor più applicazione nel curare la fase di non possesso che era quello che richiedeva nel suo gioco uomo contro uomo. Un modo di interpretare le partite che implicava anche di restare super concentrato per tutti i novanta minuti».

Leggi anche
Canovi duro: “Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare”
Milan, Ricci: “Allegri dà serenità. Modric è spaziale. Per diventare grandi ci manca …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA