Canovi duro: “Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare”

Dario Canovi, procuratore sportivo, ci è andato giù piuttosto duro - in un'intervista rilasciata a 'TuttoMercatoWeb' - sul Milan di Massimiliano Allegri, nonostante il primo posto parziale nella classifica di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Il Milan di Massimiliano Allegri è uscito, è vero, dalla Coppa Italia due giorni fa per mano della Lazio di Maurizio Sarri. In campionato, però, il Diavolo dopo la sconfitta iniziale contro la Cremonese, ha totalizzato 28 punti (8 vittorie e 4 pareggi), prendendosi il primo posto in classifica in Serie A, pari merito con il Napoli di Antonio Conte, che è Campione d'Italia in carica.

Milan? Grande portiere, grande difesa. Un gol e vince la partita

Questo Milan ha vinto gli scontri diretti contro Bologna (1-0), Napoli (2-1), Roma (1-0) e Inter (1-0), pareggiando quelli contro Juventus (0-0) e Atalanta (1-1). Ha incassato pochissimi gol - 9 - nelle prime 13 giornate di campionato e, se solo fosse stato più attento nelle gare contro le cosiddette 'piccole', non solo ne avrebbe presi di meno, ma avrebbe anche più punti in graduatoria.

Eppure c'è chi, come il procuratore sportivo Dario Canovi, ci è andato particolarmente giù duro nei confronti del Milan di Allegri. In un'intervista rilasciata in queste ore a 'TuttoMercatoWeb', infatti, Canovi ha detto sul Milan: “Grande portiere, grande difesa, un gol e vince la partita. Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare. Di una cosa sono sicuro: indipendentemente dai risultati guardare una partita del campionato italiano è noioso. Il nostro calcio è inguardabile”.

