Il Milan di Massimiliano Allegri è uscito, è vero, dalla Coppa Italia due giorni fa per mano della Lazio di Maurizio Sarri . In campionato, però, il Diavolo dopo la sconfitta iniziale contro la Cremonese , ha totalizzato 28 punti ( 8 vittorie e 4 pareggi ), prendendosi il primo posto in classifica in Serie A , pari merito con il Napoli di Antonio Conte , che è Campione d'Italia in carica.

Canovi: "Milan? Grande portiere, grande difesa. Un gol e vince la partita"

Questo Milan ha vinto gli scontri diretti contro Bologna (1-0), Napoli (2-1), Roma (1-0) e Inter (1-0), pareggiando quelli contro Juventus (0-0) e Atalanta (1-1). Ha incassato pochissimi gol - 9 - nelle prime 13 giornate di campionato e, se solo fosse stato più attento nelle gare contro le cosiddette 'piccole', non solo ne avrebbe presi di meno, ma avrebbe anche più punti in graduatoria.