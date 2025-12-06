Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto spendere alcune parole sull'ottavo di finale di Coppa Italia giocato da Lazio e Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono stati eliminati dai biancocelesti grazie ad un gol di Zaccagni, arrivato verso il finale della gara. Borghi ha voluto analizzare il match, commentando l'uscita dei rossoneri. Le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Borghi sulla Coppa Italia: “Per il Milan cade un obbiettivo meno importante”
INTERVISTE
Borghi sulla Coppa Italia: “Per il Milan cade un obbiettivo meno importante”
Il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia per mano della Lazio
Milan le parole di Borghi—
LEGGI ANCHE: Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan
"Il Milan ha perso, la Lazio l'ha battuto con un gol di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio d'angolo che ha avuto qualche contestazione che però è assolutamente marginale. Lazio che avanza con merito perchè la Lazio ha meritato di vincere. Per il Milan cade un obiettivo, sicuramente un obiettivo meno importante anche se andare avanti in Coppa Italia, nelle fasi finali della competizione, potrebbe essere un'ancora di salvezza. Magari c'è un po' la scaramanzia di dire anche gli ultimi campioni d'Italia sono usciti agli ottavi, però credo che sia una consolazione magra se non esistente"
© RIPRODUZIONE RISERVATA