Nel nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto spendere alcune parole sull'ottavo di finale di Coppa Italia giocato da Lazio e Milan . I rossoneri di Massimiliano Allegri sono stati eliminati dai biancocelesti grazie ad un gol di Zaccagni , arrivato verso il finale della gara. Borghi ha voluto analizzare il match, commentando l'uscita dei rossoneri. Le sue parole:

"Il Milan ha perso, la Lazio l'ha battuto con un gol di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio d'angolo che ha avuto qualche contestazione che però è assolutamente marginale. Lazio che avanza con merito perchè la Lazio ha meritato di vincere. Per il Milan cade un obiettivo, sicuramente un obiettivo meno importante anche se andare avanti in Coppa Italia, nelle fasi finali della competizione, potrebbe essere un'ancora di salvezza. Magari c'è un po' la scaramanzia di dire anche gli ultimi campioni d'Italia sono usciti agli ottavi, però credo che sia una consolazione magra se non esistente"