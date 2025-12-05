Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano della Lazio nella gara valida per gli ottavi di finale. I rossoneri sono usciti grazie ad un gol di testa di Mattia Zaccagni, il tutto sviluppato grazie ad un calcio d'angolo. Nel post partita, invitato negli studi di Sportmediaset, l'ex calciatore rossonero Giampaolo Pazzini, che ha vestito la maglia del Milan dal 2012 al 2015, ha voluto analizzare la prestazione di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Leao gioca in modo molto particolare, sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove. A Roma, quando non è riuscito a trovare molto possesso del pallone, si è però spesso allargato. Quando Leao si è aperto, Loftus-Cheek è entrato dentro l'area e infatti ha avuto due occasioni per segnare. Hai sempre bisogno di uno che ti riempia l'area".
