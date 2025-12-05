L'ex calciatore del Milan José Altafini, che ha vestito la maglia rossonera dal 1958 al 1965, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dell'edizione odierna. L'ex Milan si è voluto soffermare su un tema molto caro a diversi club di Serie A: i tanti infortuni subiti. Come mai? Qual è la motivazione? L'ex attaccante classe '38 ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Altafini: "Se insistiamo a fare giocare partite ogni santo giorno, è inevitabile. E più sei una grande, più appuntamenti hai da dover affrontare. Il fisico si logora, i giocatori non sono fatti di ferro. C'è il campionato, poi la Champions League, poi la Coppa Italia, ora in quattro andranno a Riad per la Supercoppa, poi durante le soste - chiamiamole così - in tanti vanno con le nazionali. Ditemi voi quando riposano. Tra un po' rimarranno 3 o 4 per club"
